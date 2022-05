Législatives 2022 : "l'accord avec La France insoumise a été validé", se félicite Ian Brossat, porte-parole du PCF

"Nous avons eu un conseil national du Parti communiste français, et l'accord avec La France insoumise a été validé", a annoncé mardi sur franceinfo Ian Brossat, porte-parole du PCF. "Nous sommes au taquet pour ce rassemblement, cette nouvelle Union Populaire, aux élections législatives." Il admet des discussions longues mais aussi des points communs entre les deux partis sur "le pouvoir d'achat, les salaires, le départ à la retraite à 60 ans".

Dans cet accord, les communistes ont obtenu de représenter l'Union Populaire dans une cinquantaine de circonscriptions. "En cas de victoire, cela nous permettrait d'avoir un groupe renforcé à l'Assemblée nationale, au-delà de quinze députés", souligne Ian Brossat. "C'est dans l'intérêt du monde du travail. Notre objectif c'est la victoire, c'est d'avoir demain une majorité de gauche".

Mélenchon Premier ministre validé

Quant aux choix de l'éventuel Premier ministre, les communistes valident également dans cet accord Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis. Le chef de file LFI est arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, rassemblant avec 21,95% des voix. "Quand on construit un rassemblement, il faut reconnaître le rapport de force, admet le porte-parole du PCF, C'est un fait, à l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête de la gauche".

Après les écologistes, le PCF rejoint donc l'Union populaire. Ian Brossat se veut optimiste concernant le Parti socialiste. "Plus nous serons rassemblés, plus nous aurons de chances de gagner", assure-t-il. "Donc, ce que je souhaite, ajoute le porte parole du PCF, c'est que ce rassemblement puisse s'élargir encore et que les socialistes puissent s'y associer." "Nous avons besoin de ce rassemblement pour construire l'espoir et pour gagner demain", conclut Ian Brossat.