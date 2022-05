DIRECT. Législatives 2022 : les négociations se poursuivent entre LFI, le PS et le PCF

Ce qu'il faut savoir

Pas de fumée blanche en vue. La France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste n'ont pas annoncé d'alliance en vue des élections législatives, malgré des discussions qui se sont poursuivies tard dans la nuit de lundi à mardi. "Ça se prolongera sûrement demain", a affirmé un cadre du PCF à France Télévisions. LFI a déjà obtenu un "accord historique" avec Europe Ecologie-Les Verts, ainsi qu'avec Génération.s ces derniers jours, pour former la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Suivez notre direct.

La socialiste Dominique Versini retire sa candidature aux élections législatives à Paris. L'adjointe de la maire de Paris Anne Hidalgo, ancienne secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion de Jacques Chirac, et candidate du PS dans la 5e circonscription de Paris, a décidé de se retirer en raison de "la complexité du contexte politique".

Le Parti radical de gauche refuse de négocier avec LFI. La formation de centre-gauche refuse de "mettre l'étiquette du PRG à côté de candidats contre l'universalisme européen", a déclaré son président Guillaume Lacroix. Les désaccords entre le PRG et l'Union populaire portent sur "la république laïque", la sortie du nucléaire et, plus particulièrement, "la désobéissance" aux traités européens.

Un accord "donnant des perspectives aux citoyens de gauche serait un acte important", selon Mathieu Klein. Le maire socialiste de Nancy a déclaré lundi sur franceinfo qu'"il faut entendre ce que les électeurs de gauche ont exprimé lors de l'élection présidentielle (...) le besoin que la gauche soit capable de discuter, de dialoguer, de s'entendre et peut-être, d'incarner une espérance."