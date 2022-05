Elections législatives : le Parti socialiste vote largement en faveur de l’accord avec LFI, EELV et le PCF

Le PS a largement adopté l'accord avec La France insoumise, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste. Le Conseil national du PS était invité à se prononcer, jeudi, sur le fait de rejoindre ou non la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Selon les chiffres communiqués par le parti, le "pour" a récolté 167 voix du Conseil national, soit un score de 62%. Le "contre" a obtenu 101 voix, soit un score de37,69%. "Maintenant, nous allons mener campagne ensemble", a déclaré Olivier Faure, le chef de file du PS, après l'annonce des résultats.

"Au 1er tour de la présidentielle, il n'y a que 12 circonscriptions où Anne Hidalgo a dépassé les 3% des voix. Et aucune au dessus de 5%", a rappelé Olivier Faure avant le vote. "Au lieu de se battre entre nous à gauche, nous devrions nous demander comment fonctionner ensemble même si nous sommes différents [avec LFI]", a-t-il estimé. Olivier Faure a évoqué "un moment de clarification" car "ce vote dit à quel espace politique nous appartenons. Il y a un doute dans l’opinion publique qui s’exprimait de manière régulière depuis cinq ans". "Nous sommes dans un espace politique qui est la gauche et nous n’en bougerons pas !", a-t-il poursuivi.

Si ce conseil national s'est déroulé de façon plutôt sereine, les échanges ont parfois été vifs lors des prises de parole, reflétant les différentes sensibilités du PS. L'ancienne ministre Laurence Rossignol a salué un accord "qui va permettre de faire élire un maximum de députés". Patrick Mennuci, opposé à l'accord, estime qu'avec ce dernier, "le PS n'est plus un parti de gouvernement mais un parti à la remorque de toutes radicalités". "Qu’est-ce que vous allez faire quand il faudra autoriser les burkinis dans les piscines ?", a-t-il ajouté. "Allez-vous exclure Carole Delga qui soutient des dissidents ?", a lancé François Kalfon à la direction du PS lors du Conseil national.