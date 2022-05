DIRECT. Législatives 2022 : le conseil national du PS doit se prononcer sur l'accord avec LFI aujourd'hui

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Bonjour @gregparis14. Attention, petite susceptibilité parisienne qui peut rendre la lecture de notre carte compliquée dans la capitale. Les numéros de circonscription ne correspondent pas aux arrondissements. La 14e circonscription de Paris recouvre une partie du 16e arrondissement, un arrondissement où Eric Zemmour est arrivé deuxième au premier tour, avec 17,48% des voix.

: Bonjour FI, comment le parti d Éric Zemmour pourrait arrive en tête dans le 14eme de Paris alors qu il a un fait un peu plus de 6% a la présidentielle ?

: Ces estimations ne concernent que le premier tour et ne présagent pas des résultats de ces duels. Rassemblée au premier tour, la gauche pourrait avoir des problèmes de réserve de voix pour le second.

: Selon cette estimation, la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" ou NUPES s'en sort très bien, et serait présente au second tour dans 471 circonscriptions. C'est plus que La République en marche (448 qualifications) et que le Rassemblement national qui ne serait au second tour que 296 circonscriptions. Loin derrière, Les Républicains et Reconquête ne seraient au second que dans une circonscription chacun : la 14e de Paris pour le parti d'Éric Zemmour, à Wallis-et-Futuna dans le cas de LR.

: Que va changer la nouvelle alliance de la gauche aux législatives ? Pour y voir plus clair, notre journaliste Théo Uhart a compilé les résultats du premier tour de la présidentielle par circonscriptions pour estimer l'affiche du second tour. Vous pouvez consulter sa carte dans cet article.







: Bonjour @Franckiegoes. Effectivement, au moins une femme, la députée socialiste Valérie Rabault a affirmé avoir refusé le poste (ce que l'Elysée n'a pas confirmé). "Ils feront la retraite à 65 ans, c’est contraire à mes convictions", a expliqué la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, au HuffPost.

: Bonjour et merci pour vos live, il me semble avoir entendu furtivement sur les antennes de France Info qu’une voire deux femmes auraient déjà refusé le poste de première ministre. Et depuis plus rien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Et quelles en seraient les raisons ?Franck du Sud Ouest votre fidèle auditeurs.

: Alors que la liste des candidats investis par LREM est en cours de discussion, le parti d'Edouard Philippe veut mener la danse dans certaines circonscriptions. Et crée au passage des tensions inédites entre l'ex-Premier ministre et Emmanuel Macron. Notre journaliste Antoine Comte fait le point dans cet article.

: L'accord à gauche, finalisé hier avec l'arrivée du PS, est à la une de vos journaux ce matin, avec Libération et L'Humanité.













: Après avoir passé au crible les investitures LREM pour les législatives, Emmanuel Macron a validé une première liste de candidats. Elle doit être rendue publique aujourd'hui, a appris franceinfo.

: On se lève du bon pied avec un premier point sur l'actualité :



• Sera-t-il effectif et respecté ? Un cessez-le-feu, décidé par l'armée russe, doit entrer en vigueur pour trois jours ce matin autour de l'aciérie de Marioupol, dernier bastion des forces ukrainiennes dans la ville. Voici le point sur les combats d'hier.



• Journée décisive pour le Parti socialiste. Au bord de l'explosion, le PS soumet ce soir à son conseil national l'accord adopté avec La France insoumise et les autres forces de gauche.



Emmanuel Macron a reçu des experts du climat pour préparer sa "planification écologique". Objectif : réfléchir "à la mise en œuvre de la planification écologique" qu'il a promise pour son second mandat, a fait savoir l'Elysée.



