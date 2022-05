Elections législatives : Manuel Valls, Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal parmi les premiers investis par la majorité présidentielle

La majorité présidentielle a présenté, jeudi 5 mai, la liste des premiers candidats investis pour les élections législatives. Sont mentionnés l'ancien Premier ministre Manuel Valls (5e circonscription des Français de l'étranger), le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal (10e circonscription des Hauts-de-Seine) et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer (4e circonscription du Loiret).

>> Retrouvez dans notre direct les dernières informations sur les élections législatives

Au sein de l'actuel gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se présente dans la 10e circonscription du Nord, qui comprend une partie de la ville de Tourcoing, dont il a été maire. La ministre du Travail Elisabeth Borne est également candidate (6e circonscription du Calvados), tout comme le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Clément Beaune (7e circonscription de Paris) ou encore le secrétaire d'Etat chargé des Retraites Laurent Pietraszewski (11e circonscription du Nord). L'ancien ministre du Budget et cadre LR Eric Woerth est également candidat sous les couleurs d'Ensemble (dans son fief de la 4e circonscription de l'Oise).

Dans cette "première vague" de 187 candidats, la majorité présidentielle met en avant 94 femmes et 93 hommes, 101 députés sortants et 86 nouveaux candidats, 43 élus locaux, 43 issus de la société civile. La moyenne d'âge de ces candidats est de 49 ans : le plus jeune a 27 ans (Solène Gibault dans la 3e circonscription de l'Orne), et la plus âgée a 77 ans (la députée sortante Monique Iborra dans la 6e circonscription de Haute-Garonne).