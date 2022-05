Législatives 2022 : la majorité présidentielle annonce la création de la confédération Ensemble, avec notamment LREM, le MoDem et Horizons

La majorité présidentielle détaille les contours de sa stratégie pour les élections législatives. A cette occasion, une confédération, composée notamment de LREM, du MoDem, d'Horizons et de Territoires de progrès, est créée et nommée Ensemble. "'Ensemble', c'est la volonté d'être soudés, côte à côte, pour porter les idées d'Emmanuel Macron (...). C'est la majorité présidentielle, Ensemble, qui a permis d'aboutir à un accord politique pour investir les candidates et candidats aux élections législatives", a déclaré Richard Ferrand, jeudi 5 mai.

>> Suivez la campagne pour les élections législatives sur notre direct

Une liste de 200 à 250 investitures validées par Emmanuel Macron sera dévoilée jeudi en fin de journée, selon les informations de franceinfo. Une deuxième salve arrivera dans les jours suivants. "Nous n'avons pas attendu les élections législatives pour faire des choses ensemble : il y a une cohérence", a précisé Richard Ferrand, en taclant sans la nommer la Nouvelle Union populaire écologique et sociale de gauche, qui se monte après le second tour de l'élection présidentielle.

Autour du président de l'Assemblée nationale, François Bayrou (MoDem) et Edouard Philippe (Horizons) ont vanté "un moment très important". Depuis la réélection d'Emmanuel Macron, la question des investitures aux législatives provoque de nombreuses turbulences dans la majorité, dont les différentes chapelles rivalisent d'appétit, à commencer par les troupes de l'ex-Premier ministre Edouard Philippe dont les relations avec Emmanuel Macron sont dégradées.