DIRECT. Législatives 2022 : toujours pas d'accord annoncé entre LFI et le PS

Ce qu'il faut savoir

Les discussions entre LFI et le PS vont-elles aboutir ? Il n'y avait en tout cas pas d'accord annoncé mercredi 4 mai entre les deux formations pour les élections législatives du 12 et 19 juin. Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, avait donné jusqu'à mardi soir au PS pour trouver un accord, estimant mardi 3 mai qu'"à un moment, il faut faire campagne". "Les socialistes peinent à acter les résultats de la présidentielle", avait-il ajouté. EELV et le PCF ont quant à eux rejoint LFI pour former la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Suivez notre direct.

Adrien Quatennens et Stéphane Le Foll invités de France Télévisions. Le coordinateur de La France insoumise est l'invité du 8h30 franceinfo face à Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia. Le maire PS du Mans, opposé à un accord entre le PS et LFI, est quant à lui l'invité des "4 Vérités" sur France 2.

"Méfions-nous d'un accord qui serait trop rapide", tempère Alexis Corbière. "Il faut que nos amis socialistes comprennent qu'il y a eu un résultat électoral [lors de la présidentielle] et qu'ils ne peuvent pas être trop gourmands", a prévenu le député LFI sur LCP, mardi 3 mai.

Le Parti communiste annonce rejoindre la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. "Nous sommes au taquet pour ce rassemblement", a déclaré le porte-parole du PCF Ian Brossat, mardi 3 mai. Le communiste a admis des discussions longues mais aussi des points communs entre les deux partis sur "le pouvoir d'achat, les salaires, le départ à la retraite à 60 ans". "Notre objectif c'est la victoire, c'est d'avoir demain une majorité de gauche".