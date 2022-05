Législatives 2022 : pour Stéphane Le Foll, la victoire de la gauche est "une fable"

Mercredi 4 mai, le maire socialiste du Mans (Sarthe) Stéphane Le Foll est l'invité des "4 Vérités" de France 2. Mardi 3 mai, un accord a été conclu entre le Parti communiste (PCF) et La France Insoumise (LFI) en vue des élections législatives. Il fait suite à celui conclu entre Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et les Insoumis dans la nuit du 1er au 2 mai. Pour Stéphane Le Foll, "les négociations sur les circonscriptions" empêchent pour l'instant un tel accord entre le Parti socialiste (PS) et les Insoumis.



Le PS "tourne le dos à toute son histoire"

Le maire du Mans ne croit pas à une victoire d'une union de la gauche lors des prochaines élections législatives. "C'est une fable, c'est un leurre", assène Stéphane Le Foll. Le maire du Mans y voit une manière pour le leader de LFI de "continuer la présidentielle". Stéphane Le Foll considère qu'en négociant avec LFI, le PS "tourne le dos à toute son histoire".