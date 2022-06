Carte Résultats des législatives 2022 : découvrez tous les duels du second tour de l'élection

L'heure des duels. Après l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, les rapports de force pour le second tour sont désormais connus. Sur 577 circonscriptions, quelque 564 duels et huit triangulaires devraient avoir lieu le 19 juin, sauf désistement. Enfin, cinq députés ont été élus dès le premier tour.

Le duel le plus représenté lors du second tour des élections législatives 2022 opposera un candidat de la majorité présidentielle et un candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Ce sera le cas dans 279 circonscriptions, principalement situées dans l'ouest et le centre de la France. Le duel se fera entre un candidat de la majorité présidentielle et du Rassemblement national dans 107 circonscriptions, principalement dans le nord-est de la France.

La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) affrontera également le Rassemblement national dans 59 circonscriptions. Enfin, la droite se retrouvera face à des candidats de gauche ou de la majorité présidentielle dans une cinquantaine de circonscriptions.