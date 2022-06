Carte Résultats des élections législatives 2022 : découvrez les scores définitifs du second tour dans votre circonscription

Résultats des élections législatives 2022 : découvrez les scores définitifs du second tour dans votre circonscription

Ensemble ! n'obtient pas la majorité absolue en raison de la percée de la Nupes et du Rassemblement national. Consultez les scores définitifs grâce à notre carte.

Une carte de France multicolore. Les soutiens d'Emmanuel Macron, rassemblés sous l'étiquette Ensemble !, n'obtiennent pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale en raison de la percée de la Nupes et du Rassemblement national au second tour des élections législatives, dimanche 19 juin, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Mais qu'en est-il dans votre circonscription ?

>> Réactions, résultats, analyses... suivez la soirée électorale dans notre direct

Notre carte ci-dessous est mise à jour tout au long de la soirée électorale avec les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver votre circonscription, vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous ou cliquer sur une zone géographique afin d'explorer les résultats.

Franceinfo a opéré différentes vérifications et a décidé d'intégrer dans les rangs de la Nupes deux candidats étiquetés Divers gauche par le ministère de l'Intérieur. Toutes nos explications se trouvent dans cet article.

>> Retrouver tous les résultats définitifs dans notre moteur de recherche