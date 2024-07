Législatives 2024 : Emmanuel Macron "manigance pour conserver le pouvoir", estime Fabien Roussel

Le Nouveau Front populaire a alerté Emmanuel Macron contre le maintien prolongé de Gabriel Attal à Matignon. Réaction de Fabien Roussel, jeudi 11 juillet, sur le plateau du 20 Heures.

Après les élections législatives, qui ont donné gagnant le Nouveau Front populaire, les tractations se poursuivent. Les quatre formations politiques au sein de la coalition de gauche se sont opposées au maintien prolongé de Gabriel Attal à Matignon.

"Je crois que d'abord il faut mesurer la colère exprimée par nos concitoyens lors des dernières élections, y compris lors des élections européennes. C'est énorme. Les exigences de retrouver du pouvoir d'achat sur les salaires, sur les retraites, sur les factures, les exigences de changement. Elles s’expriment, elles sont fortes, et il faut que le président de la République nous laisse gouverner. Les urnes nous ont donné en tête de ces élections", commente Fabien Roussel, sur le plateau du 20 Heures

"Le président de la République n’admet pas son échec"

"Ce que je constate aujourd'hui et ce qui m'inquiète, c'est que non seulement le président de la République n’admet pas son échec, mais en plus en ce moment, il manigance pour conserver le pouvoir et pour construire une autre majorité avec la droite. Aujourd'hui, le gouvernement vient d’annoncer 5 milliards d'euros d'économies de plus sur les dépenses publiques. Cela veut dire de l'argent en moins pour nos écoles, nos hôpitaux, nos communes", déplore le leader du PCF.