Présidentielle américaine : Joe Biden joue sa survie

Alors que le retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche est demandé par de nombreux soutiens démocrates, son équipe de campagne a développé une vraie stratégie pour préserver le président américain.

Joe Biden, surnommé "le cogneur" en 2020, est en 2024 confus, et perd le fil de sa pensée. À la Maison-Blanche (États-Unis), on répète quotidiennement que le président américain est en bonne santé. Mais selon plusieurs journaux en coulisses, tout est fait pour le soulager durant ses apparitions publiques. Pour prendre l'hélicoptère présidentiel par exemple, Joe Biden marchait seul il y a encore quelques mois. Désormais, il est systématiquement accompagné, pour moins exposer sa démarche hésitante et le soutenir en cas de problème.

Téléprompteur

Même chose sur Air Force One. Le président a plusieurs fois trébuché en embarquant. Alors, il emprunte désormais la passerelle arrière, plus courte, et souvent masquée par un véhicule officiel. Le staff du président insiste aussi pour que toutes ses prises de parole se fassent à l'aide d'un téléprompteur sur des plaques transparentes, qui permettent de faire défiler le texte, comme lors de son dernier discours. Sur les plateaux de télévision, les journalistes se plaignent d'un accès de plus en plus difficile au président.