Infographies Résultats des régionales commune par commune : un net recul de l'extrême droite par rapport à 2015

La carte des forces politiques arrivées en tête au premier tour montre un pays partagé entre la droite et la gauche. L'extrême droite subit une déconvenue par rapport à 2015.

Les sondages annonçaient une France bleu foncé emportée par les listes de droite et d'extrême droite. Mais c'est finalement un pays coloré en bleu et rose qui se dessine au lendemain du premier tour des élections régionales et départementales. L'abstention record — 66,1% d'après les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur — semble avoir bénéficié aux partis déjà en place dans les collectivités territoriales.

D'après un décompte réalisé par franceinfo, la droite arrive en tête dans plus de 18 000 communes au premier tour des élections régionales. À titre de comparaison, la droite n'était arrivée en première position que dans un peu plus de 10 000 communes en 2015. Les forces de gauche font également mieux qu'il y a six ans, en arrivant en tête dans près de 10 000 communes (+ 3 000 par rapport à 2015).

En revanche, l'extrême droite n'est en tête que dans plus de 6 000 communes. Un score largement en desssous de 2015 : l'extrême droite avait alors terminé en tête du premier tour des régionales dans plus de 20 000 communes.

Une fois mis en perspectives avec les scores réalisés depuis 2007 aux élections nationales, il ressort que les forces de gauche renouent avec les résultats de 2015 en rassemblant près de 38% des suffrages exprimés au premier tour. Avec près de 30%, la droite renoue également avec son score des dernières régionales. En revanche, l'extrême droite perd sept points par rapport à 2015.