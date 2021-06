DIRECT. Résultats des élections régionales et départementales 2021 : découvrez les derniers chiffres, les analyses et les commentaires

Ce qu'il faut savoir

Après une campagne perturbée par la crise sanitaire, prime a été donnée aux sortants à gauche et surtout à droite lors de ces élections régionales et départementales. Ces résultats déjouent la plupart des sondages qui prédisaient une forte poussée du RN, finalement assez contenue. La majorité présidentielle devra batailler dans la plupart des régions pour tenter de peser au second tour. L'actualité de ce lendemain de premier tour sera à suivre dans ce direct, lundi 21 juin.

Et les enjeux de ce double scrutin sont nombreux : le RN va-t-il décrocher sa première région ? Quel avenir pour les candidats potentiels à l'Elysée, nombreux à droite ? La majorité limitera-t-elle la casse ? Qui imposera sa marque à gauche ? Quelles alliances pour le second tour dimanche 27 juin ? Réactions et analyses seront à suivre dans ce direct.

Abstention record. Deux Français sur trois n'ont pas voté. Jamais les Français n'ont autant boudé les urnes pour le premier tour des régionales et départementales. "Abyssale", "abstention de dingue", "désastre civique" : la classe politique a déploré dimanche dans son ensemble ce record.

Dysfonctionnements en série. Des incidents dans l'organisation du vote ont été rapportés dimanche et les jours précédents. Tous ne sont pas liés à la situation sanitaire. Les deux prestataires chargés de la distribution de la propagande électorale pour les élections régionales et départementales, La Poste et Adrexo, sont convoqués lundi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Tractations avant le second tour. Place aux tractations et elles s'annoncent intenses jusqu'au dépôt des listes mardi à 18 heures.