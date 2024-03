Elections européennes 2024 : en Belgique, les jeunes de 16 et 17 ans auront l'obligation d'aller voter

Les jeunes âgés de 16 et 17 ans auront l'obligation d'aller voter aux élections européennes du 9 juin en Belgique, a tranché jeudi 21 mars la Cour constitutionnelle du pays. La Belgique compte parmi la poignée de pays européens où le vote est obligatoire pour les électeurs, comme la Grèce ou le Luxembourg.

Une loi belge de décembre prévoyait simplement de "permettre" aux mineurs de 16 et 17 ans de participer au vote. Mais un électeur majeur a saisi la Cour constitutionnelle, en arguant d'une inégalité de traitement avec les personnes âgées de 18 ans et plus qui sont, elles, obligées de participer au vote sous peine de sanctions.

Quelque 300 000 électeurs mineurs

"La Cour juge que la différence de traitement entre les électeurs selon qu'ils sont majeurs ou mineurs ne paraît pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général", a-t-elle expliqué. La Belgique est l'un des quelques pays européens, avec l'Autriche, l'Allemagne, la Grèce et Malte à autoriser le vote des moins de 18 ans pour les élections au Parlement européen qui se tiendront du 6 au 9 juin dans les 27 Etats membres de l'UE.

En Belgique, ces jeunes électeurs âgés de 16 et 17 ans représentent environ 300 000 personnes. Le scrutin européen a lieu le 9 juin en même temps que le renouvellement de tous les Parlements du pays. Les jeunes de 16 et 17 ans seront automatiquement inscrits sur les listes électorales et recevront une convocation, tout comme les électeurs majeurs, a assuré la ministre de l'Intérieur.