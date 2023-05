"Votre voix compte" : les jeunes Belges de 16 et 17 ans pourront voter aux élections européennes

Aux prochaines élections européennes, en juin 2024, les mineurs belges de 16 et 17 ans pourront voter. La ministre de l'Intérieur était en déplacement mardi, dans une école secondaire de Bruxelles, pour en discuter avec ces jeunes.

Il est 9 heures du matin quand Loïc prend place, en traînant un peu les pieds, avec ses camarades face à la ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden. "Je suis un peu ici par obligation mais c'est intéressant. A notre âge, on n'a pas forcément tout le savoir qu'ont les adultes à ce sujet", reconnait-il.

>> franceinfo junior. Faut-il autoriser le vote dès 16 ans ?

Le sujet, c'est la politique. Les 300 000 jeunes Belges de 16 et 17 ans pourront mettre un bulletin dans l’urne en juin 2024 pour élire leurs eurodéputés. Ouvrir le vote aux mineurs est une recommandation du Parlement européen mais pour l'instant, seuls Malte, l’Autriche, la Grèce et l’Allemagne, où ce sera aussi une première lors de ces élections européennes, ont franchi le pas.

En Belgique, les listes électorales leur ont été ouvertes mardi 23 mai et pour en faire la promotion, la ministre belge de l’Intérieur s’est rendue dans une école secondaire bruxelloise. "Votre voix compte. Informez-vous et parlez-en à l’école, en famille", explique Annelies Verlinden. Selon elle, il s'agit d'un moment historique : "C'est une première. On le fait parce qu'on croit en eux. On a confiance dans les opinions des jeunes, en leurs idées. Nous sommes convaincus que les jeunes se rendent déjà compte des grands défis de demain".

Salomé, qui a 17 ans, est ravie de ce changement. "Sur l'environnement et le climat, je trouve cela intéressant pour les jeunes de voter parce qu'il n'y a pas assez de décisions prises à ce niveau-là". Cette jeune Belge ira voter, ce qui ne sera pas le cas de Victorine qui, de son côté, hésite.

"J'irai voter quand j'aurai 18 ans parce que je suis encore un peu perdue sur moi-même." Victorine, élève d'une école secondaire de Bruxelles à franceinfo

"Je suis encore un peu perdue pour savoir pour qui je vais voter, sur ce que je veux que le monde soit", estime-t-elle. Quant à Margaux, elle se demande pourquoi les mineurs ne peuvent pas aussi s'exprimer aux élections nationales. "Ce serait bien que les jeunes puissent aussi voter pour ce qui les touche le plus parce que les élections européennes, c'est un peu large quand même", détaille cette jeune fille.

Pour l'heure, il n’y a pas eu d’accord politique pour élargir cette mesure aux autres scrutins mais celui-là aura valeur de test, répond la ministre belge de l'Intérieur.