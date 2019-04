franceinfo junior. Faut-il autoriser le vote dès 16 ans ?

Une urne électorale bientôt utilisée par les électeurs de plus de 16 ans ? (ALAIN JOCARD / AFP)

"Je suis favorable au vote dès 16 ans". C'est ainsi que s'est exprimée Anne Hidalgo dans les colonnes du journal Le Monde, mi-avril. La maire de Paris a ainsi annoncé une expérimentation du vote pour les jeunes de 16 à 18 ans dans douze lycées de la capitale, "Un peu avant le 26 mai, avec des bulletins et dans des isoloirs comme dans tous les bureaux de vote. Et les résultats seront publiés après le 26 mai, pour ne pas interférer avec l’élection officielle.". Un vote qui ne sera pas pris en compte dans les résultats officiels mais qui servira de test "grandeur nature". On en parle ce lundi dans franceinfo junior avec des élèves de cinquième du collège Notre-Dame-de-Lourdes à Paris. Pour leur répondre : Jean Garrigues, historien et professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po. Il est l'auteur de La République des traîtres. Les grandes trahisons politiques de 1958 à nos jours, disponible chez Tallandier.

Claudie pose la première question, elle veut savoir si pour toutes les élections, l'âge minimum de vote est fixé à 18 ans. "Aujourd'hui en France, c'est l'âge minimum, confirme le professeur Jean Garrigues. Quand on vote pour des députés, pour le président de la République et même pour le maire. C'est assez récent, c'est en 1974 qu'on a choisi cet âge, auparavant c'était à 21 ans. On s'est dit que les jeunes de 18 ans pouvaient avoir les moyens et l'intelligence de voter à 18 ans."

Eglantine a une question à son tour : "Est-ce que c'est international, l'âge du vote ?" Le professeur Jean Garrigues lui détaille : "Il y a beaucoup de pays où c'est 18 ans, dans la plupart des pays européens. D'autres pays, depuis quelques temps, se sont avancés : en Écosse, l'âge de la majorité, notamment pour voter, c'est 16 ans. Dans certains cantons en Suisse, c'est pareil. Dans certains États – des régions – d'Allemagne, c'est aussi à 16 ans. En Autriche, pour toutes les élections, on vote à 16 ans." Quels sont les arguments pour et contre le vote à 16 ans ? Qu'est-ce que ça va changer ? Sur cette page, vous pouvez réécouter notre émission franceinfo junior du jour sur le vote à 16 ans.