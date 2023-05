Les prochaines élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024

Les citoyens européens sont appelés aux urnes. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne ont décidé de fixer du 6 au 9 juin 2024 les dates des prochaines élections européennes, a annoncé mercredi 17 mai la Suède, qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Cet accord politique doit être formellement endossé lundi par un Conseil des ministres européens. Les électeurs des Etats l'Union européenne désigneront les 705 membres du Parlement européen.

#COREPERII | The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 June 2024 as the dates for the next European Parliament elections.