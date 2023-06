Transports : à un an des Jeux olympiques, des passagers du métro parisien bloqués

Mercredi 14 juin, des passagers de la ligne 4 du métro parisien se sont retrouvés bloqués dans les tunnels du métro. À quelques mois des Jeux olympiques, cet incident pose question.

Pendant près de deux heures, des passagers du métro parisien ont été bloqués dans une chaleur étouffante. À un an des Jeux olympiques, ce scénario a de quoi inquiéter. À bout de nerfs, certains usagers quittent le métro au mépris du danger. Ils avancent péniblement dans la pénombre du tunnel pour rejoindre la station la plus proche. Une femme enceinte de six mois était dans l’une des rames bloquées. "Dans le tunnel, il devait faire plus de 40 °C. […] J’étais exténuée et j’avais juste envie de sortir", témoigne Adsya Lejeune.



Une série d’incidents

Que s’est-il passé sur la ligne 4, mercredi 14 juin ? Trois incidents se sont succédés. À 18h, il y a eu un premier problème de signalisation. À 18h42, à la station Cité, une porte de métro se referme sur le sac à dos d’un voyageur. Le signal d’alerte est tiré et le trafic interrompu. Enfin à 19h24, il y a une avarie matérielle sur un train. Cinq trains se retrouvent alors coincés sous terre. Toutes sont automatisées. Selon les syndicats, cela rend difficile l’évacuation, car il n’y a pas de conducteur à l’intérieur. Ce n’est qu’à 21h30 que l’ensemble des voyageurs a pu rejoindre les quais. La RATP affirme qu’elle a joué de malchance. Le PDG de la RATP a demandé une enquête interne.