Métro parisien : des passagers restent bloqués plus d'1h30 sur la ligne 4, la RATP annonce une enquête interne après un incident "exceptionnel"

Cinq rames de métro parisien de la ligne 4 sont restées bloquées mercredi "sous tunnel" en raison d'un "incident technique exceptionnel" lié à une "avarie sur un train".

Sur Twitter, des photos montrent des passagers qui souffent de la chaleur dans des rames bondées. De nombreux passagers sont restés bloqués pendant plus d'une heure et demi dans cinq rames de métro de la ligne 4, entre les stations Porte d'Orléans et Montparnasse, à Paris, en raison de "multiples incidents", a annoncé la RATP, mercredi 14 juin. L'évacuation des rames, à l'arrêt dans des tunnels depuis 19h20, s'est achevée vers 21h30, selon la RATP, qui "présente toutes ses excuses et ses plus vifs regrets pour cet événement et ses conséquences sur les voyageurs".

Le PDG de la régie, Jean Castex, a demandé une enquête interne "pour déterminer les causes exactes" de cet incident "exceptionnel" survenu à l'heure de pointe. Après avoir communiqué sur Twitter, la RATP a fait savoir vers 20h10 que les pompiers se rendaient "à Montparnasse pour accueillir les personnes en difficulté". Elle a ensuite annoncé que "des agents sont déployés en stations pour accompagner et informer les voyageurs". Ces derniers se sont plaints sur Twitter de la situation.