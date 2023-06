Barcelone : la ZFE, une solution efficace contre la pollution

Le gouvernement va-t-il reculer sur les fameuses ZFE, ces zones au cœur des métropoles où les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler ? En Espagne, à Barcelone elle fonctionne assez bien. Ceux qui ont accepté de mettre leur vieux véhicule à la casse voyagent gratuitement dans les transports en commun.

Voiture, industrie, paquebot, Barcelone (Espagne) suffoque. Pour redonner du souffle à la ville, la métropole a créé une zone à faibles émissions, une ZFE, où seuls les véhicules autorisés peuvent circuler. À Barcelone, la ZFE est la plus vaste d’Europe du sud : 92km2 qui englobent Barcelone et une partie de la métropole. Pour circuler librement, il est nécessaire d’avoir une vignette obligatoire. Le week-end, toutes les voitures neuves ou anciennes ont le droit de circuler.



Trois ans de transports gratuits

Un consultant en marketing ne prend plus que les transports en commun ou le vélo, même si son véhicule peut circuler dans la ZFE. Pour lui, il faut continuer dans ce sens. Dans toute la ville, on casse et on reconstruit pour faire plus de place aux piétons et aux vélos. Les propriétaires de voitures anciennes sont invités à les mettre à la casse. En échange, ils bénéficient de trois ans de transport gratuit. Ce système a permis à la ville de réduire le nombre de véhicules polluants de 20%.