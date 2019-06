Canicule : la circulation différenciée est reconduite jeudi à Paris et dans la petite couronne

Comme mercredi, les véhicules munis d'une vignette Crit'Air supérieure à 2 ne pourront pas circuler.

Des voitures vont encore devoir rester au garage ces prochaines heures. La préfecture de police de Paris a décidé de reconduire la circulation différenciée pour la journée de jeudi 27 juin.

Comme mercredi, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne.

#Pollution | La circulation différenciée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (hors autoroute) est reconduite pour la journée de demain.

Seuls les véhicules de la classe 0 à 2 Crit’Air pourront y circuler jeudi 27 juin de 5h30 à minuit pic.twitter.com/rlNAhAgn2E — Préfecture de police (@prefpolice) 26 juin 2019

La mesure est aussi entrée en vigueur dès mercredi à Lyon, Villeurbanne et à Annecy. Elle sera également effective à partir de jeudi à Strasbourg et Marseille. Par ailleurs, en Isère, la vitesse est réduite de 20km/h sur les axes limités à 90km/h et plus. Sur les axes à 80km/h, la vitesse est passée à 70km/h.