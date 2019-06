DIRECT. Canicule : 65 départements toujours en vigilance orange, la circulation différenciée activée à Paris, Lyon et Annecy

Ce qu'il faut savoir

La chaleur est désormais bien installée sur une grande partie de la France métropolitaine. L'épisode caniculaire se poursuit, mercredi 26 juin, et la montée des températures va commencer à gagner les régions plus à l'ouest, prévient Météo-France. Un total de 65 départements sont placés en vigilance "orange". La canicule se double de pollution à l'ozone dans certaines agglomérations, qui ont pris de mesures de restriction de la circulation.

65 départements en vigilance "orange". Les départements suivants sont concernés, selon Météo France : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne et Val-d'Oise.

Circulation différenciée à Paris, Lyon et Annecy. Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne. La mesure entre aussi en vigueur dès mercredi à Lyon (et Villeurbanne) et à Annecy, et à partir de jeudi pour Strasbourg. Franceinfo fait le point sur ce dispositif qui empêchera bon nombre de véhicules de circuler. Par ailleurs, en Isère, la vitesse est réduite de 20km/h depuis ce matin sur les axes limités à 90km/h et plus. Sur les axes à 80km/h, la vitesse est passée à à 70km/h.

Jusqu'à 40 °C. Météo-France prévoit 40°C ou plus dans le Limousin, le Périgord, les vallées du Massif Central, alpines et du Rhône, jusqu'aux portes de la Provence. Au sud et au long de la Loire, les températures oscilleront 35 et 38°C.