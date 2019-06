Pollution : Paris, Lyon et Strasbourg mettent en place la circulation différenciée

Cette mesure entrera en vigueur dès mercredi pour Paris et Lyon et jeudi pour Strasbourg.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les grandes métropoles s'organisent face à la canicule et à la pollution. Paris, Lyon et Strasbourg, ont annoncé, mardi 25 juin, mettre en place la circulation différenciée dans leur agglomération. La mesure entrera en vigueur dès mercredi pour la capitale ainsi qu'à Lyon, et à partir de jeudi pour Strasbourg. Franceinfo fait le point sur ce dispositif qui empêchera bon nombre de véhicules de circuler.

A Paris, des restrictions de circulation à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86

Face à l'épisode de pollution à l'ozone en région parisienne, le gouvernement a donné consigne à la préfecture de police de Paris de mettre en place dès mercredi la circulation différenciée dans l'agglomération, affichant sa volonté d'agir "vite" et de façon "efficace" sur ce dossier.

En raison de la vague de chaleur "très inhabituelle" que connaît actuellement l'Ile-de-France, le préfet de police de Paris Didier Lallement a décidé de mettre en place la circulation différenciée "de manière exceptionnelle et de façon anticipée". Une décision "en parfaite conformité avec le cadre d'action fixé" par le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne. Les autres véhicules, voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et diesel immatriculées avant fin 2010 (vignettes Crit'Air 4, 5 mais aussi désormais 3), ne pourront pas circuler.

#Pollution | Suite aux annonces de @FdeRugy et @Elisabeth_Borne, le préfet de Police décide de la mise en place anticipée de la circulation différenciée dès ce mercredi 26 juin.

➡️ Seuls les véhicules classés Crit'air 0, 1 et 2 pourront circuler dans l'agglomération parisienne pic.twitter.com/Mg9MZVI3Xh — Préfecture de police (@prefpolice) June 25, 2019

A Lyon, près de 65% des véhicules interdits de rouler

La préfecture du Rhône a annoncé mardi l'instauration de la circulation différenciée à Lyon et Villeurbanne à partir de mercredi matin en anticipation du franchissement du seuil d'alerte de niveau 2 de pollution à l'ozone.

À partir de mercredi matin 06h00, les véhicules qui ne disposent pas de vignettes Crit'Air ou qui disposent de vignettes de classe 3, 4 ou 5 ne pourront pas circuler sur les villes de Lyon et Villeurbanne, hormis certaines voiries comme le périphérique nord et les autoroutes A6, A7 et A42, précise la préfecture dans son arrêté. Sur le territoire, cette exclusion des véhicules les plus polluants concerne près de 65% des véhicules.

Le préfet active le niveau 2 de vigilance #Pollution.

Dès le 26 juin 2019 05h00, seuls les véhicules disposant des vignettes #CRITair 0, 1 et 2 pourront circuler dans les communes de #Lyon et #Villeurbanne.

Plus d’infos ⬇️ pic.twitter.com/Cpx37UiI4s — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 25, 2019

A Strasbourg, la mesure entrera en vigueur jeudi

La circulation différenciée des véhicules sera mise en place jeudi à Strasbourg."Le préfet du Bas-Rhin, en lien avec l'Eurométropole de Strasbourg, a décidé de mettre en oeuvre de manière anticipée la circulation différenciée sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg dès le jeudi 27 juin 2019", est-il indiqué dans un communiqué. "Seuls les véhicules équipés de vignettes vertes (électriques), de vignettes 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler", poursuit le communiqué.

L'observatoire régional de la qualité de l'air Atmo Grand-Est a indiqué mardi que les deux départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin seront mercredi les premiers de la région "concernés par une procédure d'alerte sur persistance" de cet épisode de pollution à l'ozone.

Outre la circulation différenciée dans la métropole strasbourgeoise jeudi, les préfectures des deux départements ont annoncé l'abaissement, dès mercredi, de la limitation de vitesse de 20km/h sur les réseaux autoroutiers et les routes à chaussées séparées.