Vacances d'été : nos huit conseils pour parcourir l'Europe en train (sans prendre l'avion ni la voiture)

L'exercice requiert un peu de temps de préparation et demande de repenser la façon dont nous voyageons pour tenter de limiter notre empreinte carbone.

Cet été, tous en train ? A l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, les Européens sont de plus en plus incités à privilégier le chemin de fer pour voyager. Confortable et écologique – il pollue 8 fois moins que la voiture et 14 fois moins que l'avion, selon l'Ademe – le train a pour lui de nombreux avantages.

Mais pour celles et ceux qui veulent voyager en Europe sans "culpabiliser", la tâche peut s'avérer complexe. Construire des itinéraires et se repérer parmi les différentes compagnies ferroviaires peut s'apparenter à un vrai casse-tête. Si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, franceinfo vous livre quelques conseils pour voyager sereinement en train à travers le Vieux Continent.

De regard sur le voyage, tu changeras

Avant même de réserver un billet, c'est toute la "vision du voyage à laquelle il faut réfléchir", prévient le youtubeur Benjamin Martini, spécialisé dans le voyage bas carbone. Connu sous le nom de Tolt, il vient de lancer Hourrail, un site qui permet de rechercher des itinéraires en train pour des villes européennes. Plutôt que de raisonner en termes de destination, il faut "penser le voyage comme une boucle" pendant laquelle des arrêts plus ou moins longs pourront être effectués. Si vous voulez aller à Prague, capitale de la République tchèque, pourquoi ne pas faire étape en Allemagne par exemple (à Berlin à l'aller et à Hambourg au retour) ?

"Avec le train, il faut se dire que le but du voyage n'est pas la destination, mais le chemin à parcourir", souligne auprès de franceinfo Samuela Burzio, présidente de Ouat (pour "Once Upon a Train"), une association qui construit des voyages en train autour du monde. "On a un continent sublime, le train permet d'observer les paysages et leur évolution", ajoute-t-elle.

Du temps à planifier ton itinéraire, tu passeras

A moins de partir dans une ville européenne accessible directement depuis la France, comme Turin, Stuttgart ou Amsterdam, il est nécessaire de passer un peu de temps pour planifier votre itinéraire. "C'est vrai que cela peut être un peu laborieux, mais il existe des sites et des blogs qui permettent d'aider", souligne Samuela Burzio. Référence sur le sujet, le site gratuit Seat 61 est une vraie mine d'or. Tenu par le britannique Mark Smith, le blog propose des centaines d'itinéraires détaillés, comme la meilleure façon de rallier Istanbul depuis Paris, ou Helsinki depuis Madrid.

Pour les allergiques de l'organisation, il est également possible de passer par une agence de voyage, mais cela a un coût non négligeable. Dans tous les cas, "anticiper son voyage permettra d'obtenir des prix plus bas, notamment avec les offres low cost", développe Benjamin Martini.

Sur plusieurs sites les billets, tu achèteras

Il vaut mieux ne pas se limiter au site SNCF Connect si vous comptez partir au-delà des frontières françaises. Le portail de la SNCF vend bien des billets européens, mais pas pour tous les pays. Surtout, les tarifs sont parfois plus chers que chez la concurrence. Le site Trainline agrège ainsi plusieurs opérateurs européens et propose davantage de destinations que la SNCF. "Mais attention, il y a parfois des frais de réservation", met en garde Benjamin Martini. D'autres sites, comme Omio ou celui de la Deutsche Bahn, les chemins de fers allemands, permettent de trouver de nombreux itinéraires en Europe. Samuela Burzio suggère également de regarder le site des chemins de fer autrichiens, OBB, "qui propose de nombreux trains de nuit".

De fait, il n'existe pas de plateforme unique qui centralise l'achat de billets pour tout le continent européen. Samuela Burzio invite donc les voyageurs à "se renseigner sur les compagnies nationales ferroviaires" et à vérifier les trajets sur "chaque site". Cette méthode est certes un peu fastidieuse, mais elle garantit des billets aux meilleurs prix. A noter que certains trajets, notamment en Europe de l'Est, ne sont parfois disponibles à l'achat qu'en gare.

Les promotions locales, tu scruteras

Il existe un grand nombre de cartes de réductions et de promotions propres à chaque pays. "En Italie, le pass Trenitalia permet d'avoir un tarif fixe et plus de flexibilité", rapporte par exemple le youtubeur Benjamin Martini. En Allemagne, les cartes Deutsche Bahn offrent des réductions de 25 ou 50% sur l'ensemble des trains. La compagnie allemande propose également une carte annuel à 49 euros qui permet d'accéder gratuitement aux transports régionaux et locaux. Une solution pratique si vous comptez rester outre-Rhin pendant toutes vos vacances et que vous êtes prêt à ne pas utiliser de trains à grande vitesse. Ailleurs, comme en France, des régions ou localités mettent parfois en place des offres spéciales, comme des trains à 1 euro.

Le pass Interrail, tu prendras en considération

Le pass Interrail n'est pas réservé qu'aux jeunes. "Il peut être très intéressant selon vos envies, mais il faut prendre le temps de faire des calculs", note Samuela Burzio. Selon la formule choisie, il permet de sillonner en illimité 33 pays européens, sur plusieurs jours, à partir de 194 euros. Des tarifs réduits sont proposés aux moins de 28 ans et aux plus de 60 ans. Un pass "un pays" est également en vente. L'application Interrail, très bien conçue, permet d'ailleurs de calculer facilement ses itinéraires et même de payer les frais supplémentaires occasionnellement demandés pour emprunter certains trains.

Les imprévus, tu accepteras

En multipliant les trajets et les correspondances, on multiplie aussi les risques de retards. "Je conseille aux gens de prendre le temps, parce que le système ferroviaire européen est complexe et que chaque Etat a ses propres règles", explique Samuela Burzio.

Aucune législation européenne n'oblige les transporteurs à assurer votre correspondance si vous avez acheté deux billets séparément. Dans le cadre d'un voyage avec plusieurs trajets, mais sur un seul billet, le droit européen garantit en revanche un remboursement partiel ou une solution de remplacement pour la poursuite du voyage.

Mieux vaut donc ne pas se presser et prévoir large en cas de correspondance entre deux compagnies différentes, ce qui donnera l'occasion d'en profiter pour visiter la ville où vous faites étape. Autre possibilité : acheter des billets flexibles "qui permettent de prendre n'importe quel train dans une même journée".

Prendre de quoi s'occuper, tu n'oublieras pas

Voyager en train peut parfois être un peu long. Livre, console de jeux vidéo, film ou même discussion avec d'autres passagers : les options pour s'occuper ne manquent pas. "En général, j'utilise ce temps-là pour préparer la suite du voyage, parce que je sais que j'ai le temps du train pour le faire, confie Samuela Burzio. Sinon, vous pouvez tout simplement en profiter pour... ne rien faire. "C'est l'un des rares endroits où j'arrive à me détendre, parfois des heures passent et je n'ai fait qu'admirer le paysage", sourit la présidente de l'association Ouat.

Voyager léger, tu privilégieras

Certes, le train "est moins restrictif que l'avion en matière de bagages", souligne Benjamin Martini, mais vous avez tout intérêt à ne pas prendre trop d'affaires avec vous, histoire de ne pas vous encombrer. "J'essaye de limiter le superflu au maximum, ce qui n'est pas toujours simple avec mon équipement vidéo", explique le youtubeur.

Si vous êtes tout de même chargé, "il est généralement possible de laisser son sac ou sa valise dans des consignes dans la plupart des gares européennes", rappelle Samuela Burzio. De quoi s'offrir une exploration plus agréable des centres-villes européens.