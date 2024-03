Transports : la SNCF prise de cours par le réchauffement climatique ?

La Société nationale des chemins de fer français doit adapter ses infrastructures pour faire face aux changements climatiques. Mais ses efforts restent insuffisants, selon la Cour des comptes.

Des tonnes de terre gorgées d'eau, effondrées sur les voies après de fortes pluies, un trafic interrompu pour cause de tempête, ou encore, des voies inondées. La SNCF est-elle bien préparée à ces intempéries, qui vont s'intensifier avec le réchauffement climatique ? Les voyageurs en connaissent déjà les conséquences. "Au moins une fois par semaine, on a des retards, au carrément des annulations de train, soit à cause du gel, ou à cause de la pluie", témoigne une usagère.



Des adaptations insuffisantes

L'été par exemple, la SNCF est déjà contrainte de s'adapter. Car avec la chaleur, les rails en acier peuvent se déformer, et les caténaires en cuivre se détendre, et être arrachés. Lorsque le thermomètre monte, la SNCF doit donc ralentir la vitesse de certains trains. Des adaptations toutefois insuffisantes selon la Cour des comptes, pour qui la SNCF n'anticipe pas assez le réchauffement climatique, ni pour adapter ses infrastructures, ni pour évaluer le coût des dégâts à venir.

