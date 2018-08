Marseille : six questions sur le déraillement d'un TGV qui perturbe le trafic SNCF

Plusieurs lignes TER seront particulièrement perturbées pendant "plusieurs jours". Les TGV et Ouigo devraient circuler normalement.

Le trafic au départ et à l'arrivée de la gare de Marseille Saint-Charles restera perturbé ce samedi après le déraillement, vendredi 24 août, d'un TGV en provenance de Paris. "Pour samedi, les voyageurs sont invités, dans la mesure du possible, à reporter leurs déplacements" a précisé un communiqué de la SNCF. Franceinfo fait un point sur la situation dans la gare marseillaise, alors que 100 000 personnes y sont attendues ce week-end.

Que s'est-il passé ?

Vendredi en fin d'après-midi, le TGV 6045, parti de Paris à 14h37, a déraillé alors qu'il entrait à la gare Saint-Charles de Marseille, peu avant 18 heures. Au moment où il est sorti de sa voie, le train roulait à 27 km/h. "La première partie du train était en train de rentrer à quai quand la seconde partie du train est sortie de la voie, pour des raisons encore inconnues", a précisé le directeur régional de la SNCF en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), Jean-Aimé Mougenot. "Au total, ce sont les sept dernières voitures du train et la motrice de queue qui ont quitté la voie", a-t-il ajouté.

Aucun blessé n'est à déplorer parmi les 350 voyageurs, ni parmi les agents à bord. Hugo Florent, l'un des passagers du train, a raconté la scène à franceinfo : les secousses "étaient d'abord très légères, elles nous paraissaient plus ou moins normales, puis les secousses se sont intensifiées progressivement". Le passager précise que les voyageurs ont été évacués dans le quart d'heure.

Alors mon wagon a déraillé à l'arrivée en gare de Marseille Saint Charles. Tout va bien mais c'était assez impressionant de sentir des mouvements verticaux dans un train, même à vitesse réduite. On a été assez rapidement évacué par la sécurité. pic.twitter.com/7KA2xtqGD3 — Hugo Florent (@Florent_Hugo_) 24 août 2018

Quelles sont les causes de ce déraillement ?

On ne sait pas encore pourquoi le TGV est sorti de la voie. "Deux enquêtes sont en cours, une enquête interne et une enquête judiciaire, mais nous n'avons pas d'éléments à ce stade" a indiqué Jean-Aimé Mougenot. "Les experts sont sur place et des relevés sont en cours", a expliqué Jean-François Trestard, directeur de la communication de SNCF en région PACA, à franceinfo. Selon la SNCF, qui indique que les opérations de relevage des voitures devraient être terminées dimanche, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives.

Quelles sont les perturbations en cours ?

Le trafic des TGV et des Ouigo sera normal ce samedi à l'arrivée et au départ de la gare Saint-Charles de Marseille, selon la SNCF.

Pour les TER, les fréquences seront en revanche fortement réduites sur les liaisons entre Marseille et les villes d'Aix-en-Provence, d'Aubagne et de Miramas, avec seulement un train sur deux. Les TER à destination de Toulon et Nice devraient, eux, circuler sans encombre.

Combien de temps vont-elles durer ?

Au total, il faudra prévoir "trois à quatre jours avant le rétablissement total du trafic", a annoncé le directeur régional, Jean-Aimé Mougenot. "Ce matin, seules 9 voies sur 16 sont disponibles pour les trains", a-t-il précisé, en expliquant que le travail de relèvement et de dégagement du TGV touché devrait durer "jusqu'à dimanche sans doute". Il faudra ensuite "réparer les voies touchées, et cela prendra plusieurs jours, lundi voire mardi encore".

Des dédommagements sont-ils prévus pour les voyageurs ?

Pour samedi, la SNCF invite les voyageurs, dans la mesure du possible, à reporter leurs déplacements. Ils peuvent, sans frais, modifier leur billet ou se faire rembourser en se rendant en gare ou en ligne: www.g30.sncf.com

L'accident a touché 15 000 voyageurs vendredi alors que 100 000 sont encore attendus ce week-end à la gare Saint-Charles.

Y avait-il déjà eu des précédents ?

Le seul déraillement mortel d'un TGV remonte au 14 novembre 2015, quand un train entre Paris et Strasbourg était sorti de sa voie, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale alsacienne. La rame avait percuté un pont à 243 km/h puis chuté de la ligne, faisant onze morts.

Le dernier déraillement d'un train sur le réseau français a eu lieu le 12 juin dernier, quand plusieurs voitures du RER B se sont couchées entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne), faisant sept blessés légers. Le ballast s'était effondré après plusieurs jours de fortes pluies.