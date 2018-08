Déraillement d'un TGV en gare de Marseille : "Quand on aura dégagé la rame, on y verra plus clair", affirme la SNCF PACA

Une enquête interne a été diligentée pour déterminer les causes du déraillement d'un TGV vendredi soir en gare de Marseille-Saint-Charles. L'incident n'a fait aucun blessé.

La SNCF prédit que le trafic des TGV et des Ouigo sera normal samedi 25 août à l'arrivée et au départ de la gare Saint-Charles de Marseille, où un TGV Paris - Marseille a déraillé à faible vitesse (27 kilomètres/heure) vendredi soir vers 18 heures. Pour les TER, les fréquences sont réduites sur les liaisons entre Marseille et les villes d'Aix-en-Provence, Aubagne et Miramas.

Le déraillement des sept dernières voitures du TGV n'a fait aucun blessé sur les 350 passagers à bord.

Une enquête interne est en cours avec des investigations sur le terrain

Une enquête interne a été ouverte par la SNCF pour déterminer les causes de l'incident. "Les experts sont sur place et des relevés sont en cours", a expliqué Jean-François Trestard, directeur de la communication de SNCF en région PACA, à franceinfo.

"Les opérations de relevage sont en cours, et quand on aura dégagé cette partie de la seconde rame, on y verra plus clair." Selon la SNCF, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. "Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer l'incident. La zone où il s'est produit [à l'entrée en gare] est une zone très surveillée, on est sur le coeur du dispositif", a poursuivi Jean-François Trestard.

Les opérations de relevages des voitures devraient être terminées dimanche.