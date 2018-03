INFOGRAPHIES. Nombre de voyageurs, retards, suppressions de trains... A quoi ressemble le trafic ferroviaire français ?

Trois mille gares, 29 000 km de voies et des millions d'usagers. Franceinfo fait le point sur l'ensemble du réseau de l'Hexagone.

C'est le début du bras de fer. Avant les "grèves tournantes" prévues à partir du 3 avril, les cheminots se mobilisent dès jeudi 22 mars contre la réforme de la SNCF. Seuls 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER devraient circuler, selon les prévisions.

Révolution vitale selon le gouvernement ou remise en cause de l'universalité du service public pour ses opposants, la réforme devrait porter sur le statut de cheminot mais aussi le statut juridique de l'entreprise et l'ouverture à la concurrence. Les personnels de la SNCF protestent également contre le recours de l'exécutif aux ordonnances pour faire passer son projet.

Pour mieux comprendre ces enjeux, et visualiser à quoi ressemble réellement le réseau ferroviaire français, voici les principales informations, issues d'une analyse de données, concernant quatre grands indicateurs sur le géant du rail français.

Les gares franciliennes sont trois fois plus fréquentées que les autres

Avec plus de 200 millions de voyageurs en 2016, la gare du Nord est de loin la plus fréquentée du réseau français. Elle est suivie par les autres grandes gares parisiennes : Saint-Lazare (près de 108 millions de voyageurs), gare de Lyon (100 millions) et Montparnasse (53 millions).

A l'inverse, certaines gares du réseau ferré ne sont empruntées que par un très faible nombre de voyageurs. Selon les estimations réalisées par la SNCF, 249 gares sont fréquentées par moins de 1 000 voyageurs par an et 81 par moins de 100 voyageurs.

Ces gares, et les lignes qui les relient, sont directement visées par le rapport Spinetta qui préconise la suppression des moins empruntées. Si Edouard Philippe a indiqué en février qu'il ne suivrait pas le rapport "sur ce point", leur fermeture fait toujours partie des craintes des opposants à la réforme. Interrogé par franceinfo, Christian Broucaret, porte-parole de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), considère que nous sommes "face à un choix de société" et que les pouvoirs publics doivent définir une réelle "vision d'aménagement du territoire". Pour lui, le choix se résume de la façon suivante : "Est-ce que les territoires, les sous-préfectures, ont le droit de vivre ou est-ce que tout le monde doit venir vivre dans les métropoles urbaines ?" Il rappelle également que depuis 1938 "un tiers des lignes" a été fermé.

Au total, sur les 2 966 établissements représentés sur notre carte, la fréquentation annuelle moyenne s'élève à 816 659 voyageurs par gare, soit environ 2 240 voyageurs par jour. Si l'on retire celles de la région Ile-de-France, cette moyenne chute à 655 voyageurs quotidiens. Cliquez sur les points pour connaître le détail de chaque station du réseau.

Estimation de la fréquentation des voyageurs dans les gares Moins de 10

Moins de 10 10 - 100

10 - 100 100 - 1 000

100 - 1 000 1 000 - 10 000

1 000 - 10 000 10 000 - 100 000

10 000 - 100 000 100 000 - 1 000 000

100 000 - 1 000 000 1 000 000 - 10 000 000

1 000 000 - 10 000 000 Plus de 10 000 000

Source : SNCF, 2016

80% des trains circulent sur moins du tiers du réseau ferré

Si la France est globalement bien irriguée par les lignes ferroviaires (29 000 km de voies sur le territoire), elle n'est en revanche pas desservie de manière homogène. Selon le premier bilan du marché du transport ferroviaire de voyageurs en France, publié en novembre 2017 par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), 80% des trains circulent sur 27% du réseau ferré.

Ce que confirment les cartes fournies par SNCF Réseau, principal gestionnaire du réseau ferré national français, qui illustrent le trafic moyen journalier sur les différentes lignes de TGV et de TER.

Voici les données recensées en 2016 (et ne tenant pas compte des LGV Paris-Bordeaux et Paris-Rennes inaugurées en juillet 2017). On constate que la ligne "Sud Est" qui relie Paris à Lyon est la plus fréquentée, avec 193 trains par jour en moyenne. Arrive ensuite la ligne LGV Nord qui relie Paris à Lille, avec 177 trains par jour en moyenne. Loin derrière, la ligne de TGV Est enregistre 48 trains par jour en moyenne allant jusqu'à Strasbourg.

Au niveau des TER, le constat qui ressort de la carte de SNCF Réseau est que le trafic se situe majoritairement autour des grandes agglomérations du pays, en particulier Lille et Lyon, et que, relativement, peu de trains circulent dans le centre du pays.

Sur les grandes lignes, un peu plus d'un train sur 10 est en retard

La ponctualité des TGV et Intercités français est analysée par l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST). Pour la mesurer, nous avons compilé les données recensées par l'AQST entre les mois de février et de novembre 2017 sur 157 lignes de train, et nous en avons tiré des moyennes mensuelles. Sur les 39 149 voyages analysés, 5 152 trains étaient en retard, soit environ 13% des rames.

Le porte-parole de la Fnaut, Christian Broucaret, déplore auprès de franceinfo le fait qu'un usager qui réalise cinq allers-retours dans la semaine subisse donc, en théorie, ce type de désagrément au moins une fois. Il ajoute que dans le cas de figure d'une suppression de train, le suivant circule "vingt minutes après en région parisienne" mais qu'il faut parfois patienter "1h30 à 2 heures en province".

Le train le moins ponctuel sur la période observée est l'Intercités qui relie la gare de Paris-Austerlitz à celle de Briançon (Hautes-Alpes), avec plus d'un train sur deux en retard. A l'inverse, la ligne sur laquelle les trains sont les plus ponctuels relie Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à la gare de Paris-Montparnasse, avec seulement 1% des trains en retard sur la même période.

Utilisez notre moteur de recherche pour découvrir les résultats de la ligne que vous fréquentez le plus souvent, nous y avons ajouté le nombre de trains annulés en moyenne chaque mois. Certaines lignes de TGV ou de trains Intercités ne figurent pas dans ce moteur de recherche car les données n'étaient pas disponibles.

Les TER de Paca quatre fois plus souvent en retard que ceux de Bretagne

Des données équivalentes existent pour les lignes régionales regroupées sous l'appellation TER. Elles ne sont pas spécifiques à chaque ligne mais sont centralisées par région. Nous avons dressé cette carte qui dévoile les régions dans lesquelles les TER sont les moins ponctuels. Seule la région Ile-de-France ne fait pas partie de notre analyse car l'AQST ne mesure pas la ponctualité des trains Transilien de la même façon.

Bonne dernière du classement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte une moyenne d'un peu plus de 15% de trains en retard par mois sur la période observée (janvier-décembre 2017). A l'inverse, la région Bretagne fait figure de bon élève avec en moyenne seulement 4% de trains retardé.