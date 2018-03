GRAND FORMAT. "Je ne suis pas un privilégié" : face aux fantasmes, des cheminots racontent leur quotidien

En habit de travail orange fluo, Damien Anglade, 38 ans, fait partie de ces cheminots de l'ombre que les voyageurs ont peu l'habitude de côtoyer. Mainteneur à la SNCF depuis six ans, il travaille sur les rails avec les cinq collègues de sa "brigade" dans le secteur de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Tous sont chargés de veiller au bon fonctionnement des voies. Une signalisation en panne, un feu à installer, un aiguillage à remplacer ? C'est lui qui est appelé en premier. Il doit souvent travailler dans l'urgence, avec des trains qui peuvent passer à plus de 100 km/h dans son dos. "Il y a un peu de pression, on sait à chaque problème que des passagers attendent derrière." Lorsqu'il travaille de nuit, Damien Anglade commence à 22 heures et finit, en théorie, à 5h45. "On peut déborder à cause d'autres problèmes qui pourraient s'enchaîner", explique-t-il.

"On doit être présent par tous les temps : pluie, vent, neige, de jour comme de nuit, décrit le cheminot. C'est un autre rythme de vie." Lorsqu'il fait très froid, comme cet hiver en Ile-de-France avec des ressentis de -18°C, Damien Anglade porte des vêtements très chauds et imperméabilisants. Il veille à ne jamais être statique. "Dehors, on n'a pas de chauffage, donc on se réchauffe par nous-mêmes", s'amuse-t-il. A force de travailler en extérieur et de porter de lourdes charges, le corps fatigue, mais le trentenaire assure être en forme pour le moment. "C'est sûr, ce n'est pas facile tous les jours. Certains collègues plus âgés ne peuvent plus effectuer certaines tâches."