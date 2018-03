Grève à la SNCF : 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER circuleront jeudi

Les syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire organisent jeudi une "manifestation nationale" à Paris contre la réforme du gouvernement.

Plusieurs syndicats de la SNCF appellent à la grève jeudi 22 mars. Invité de RTL mercredi, le patron de la SNCF Guillaume Pepy a annoncé que seuls 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER circuleraient. "On va tout faire pour accompagner nos voyageurs, on va fermer les sièges de l'entreprise en région et au plan national pour que le maximum de personnels soient aux côtés des voyageurs", a-t-il promis.

Les syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire (CGT, Unsa, SUD, CFDT) organisent jeudi une "manifestation nationale" à Paris contre la réforme du gouvernement. Ils seront rejoints par la CGT-Énergie au départ de la gare de l'Est et retrouveront, à Bastille, le cortège de fonctionnaires qui partira de Bercy.

L'ampleur du défilé donnera une première indication du rapport de force entre l'exécutif, qui a annoncé une réforme par ordonnances prévoyant la transformation de la SNCF en société anonyme ou encore l'abandon du statut de cheminots à l'embauche, et les syndicats qui appellent à une grève ponctuelle dès le 3 avril.