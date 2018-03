SNCF : votre train est-il plus souvent en retard que les autres ? Vérifiez-le avec notre moteur de recherche

Alors que le manque de ponctualité est l'un des principaux reproches adressés par les usagers à la SNCF, franceinfo s'est plongé dans les chiffres des retards et annulations sur l'année 2017 pour en mesurer l'importance.

Les retards vont-ils bon train ? Souvent pointée du doigt par les usagers de la SNCF, la ponctualité fait régulièrement l'objet d'un vif débat en France. Celle des TGV et Intercités est analysée par l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST). Pour la mesurer, nous avons compilé les données recensées par l'AQST entre les mois de février et de novembre 2017 sur 157 lignes de train, et nous en avons tiré des moyennes mensuelles. Sur les 39 149 voyages analysés, 5 152 trains étaient en retard, soit environ 13% des rames.

Le porte-parole de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), Christian Broucaret, déplore auprès de franceinfo le fait qu'un usager qui réalise cinq allers-retours dans la semaine subisse donc, en théorie, ce type de désagrément au moins une fois. Il ajoute que dans le cas d'une suppression de train, le suivant circule "vingt minutes après en région parisienne" mais qu'il faut parfois patienter "1h30 à 2 heures en province".

La ligne Paris-Briançon est la moins ponctuelle

Le train le moins ponctuel sur la période observée est l'Intercités qui relie la gare de Paris-Austerlitz à celle de Briançon (Hautes-Alpes), avec plus d'un train sur deux en retard. A l'inverse, la ligne sur laquelle les trains sont les plus ponctuels relie Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à la gare de Paris-Montparnasse, avec seulement 1% des trains en retard sur la même période.

Utilisez notre moteur de recherche pour découvrir les résultats de la ligne que vous fréquentez le plus souvent. Nous y avons ajouté le nombre de trains annulés en moyenne chaque mois. Certaines lignes de TGV ou de trains Intercités ne figurent pas dans ce moteur de recherche car les données n'étaient pas disponibles.

Les TER de Paca quatre fois plus souvent en retard que ceux de Bretagne

Des données équivalentes existent pour les lignes régionales regroupées sous l'appellation TER. Elles ne sont pas spécifiques à chaque ligne mais sont centralisées par région. Nous avons dressé cette carte qui dévoile les régions dans lesquelles les TER sont les moins ponctuels. Seule la région Ile-de-France ne fait pas partie de notre analyse car l'AQST ne mesure pas la ponctualité des trains Transilien de la même façon.

Bonne dernière du classement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte une moyenne d'un peu plus de 15% de trains en retard par mois sur la période observée (janvier-décembre 2017). A l'inverse, la région Bretagne fait figure de bonne élève avec en moyenne seulement 4% de trains retardés.