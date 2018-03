DIRECT. Grève des fonctionnaires et des cheminots : le gouvernement face à une première journée de mobilisation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: "J'espère [que cette journée] sera un tournant pour montrer qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à dégrader nos conditions d'existence et nos relations les uns aux autres en remettant en cause nos services publics", déclare Benoît Hamon sur France 2.

: Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, est l'invitée d'Europe 1. "Le gouvernement réussit à mettre tous les services publics dans la rue", juge-t-elle.

: "Il y a plein de choses sur lesquelles, nous, service public, on peut aider et on a toute notre place. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire cela correctement", a estimé Hanane, fonctionnaire territoriale à Montreuil (Seine-Saint-Denis), auprès de franceinfo.

: "En fait, on ne vit pas, on survit. Le 15 du mois, je n'ai plus d'argent pour vivre !" Franceinfo a recueilli les témoignages de fonctionnaires territoriaux. Le mouvement de grève devrait être très suivi, aujourd'hui, notamment dans la fonction publique territoriale qui compte 1,7 million d'employés dans les crèches, les services des préfectures ou encore les mairies.

: À Paris, hormis le Parti socialiste, toutes les oppositions de gauche devraient se regrouper le temps d'un défilé. Des partisans de Benoît Hamon aux "insoumis" de Jean-Luc Mélenchon, en passant par les écologistes d'Eeurope Ecologie-Les Verts, le NPA d'Olivier Besancenot et les communistes de Pierre Laurent : au total, douze formations de gauche ont signé un appel unitaire, hier, en soutien à la mobilisation du 22 mars. La démarche se veut unitaire. Elle a pourtant accouché dans la douleur. Les explications par ici.







: "Jeudi noir ?", s'interroge sobrement le quotidien régional La Voix du Nord.





: "L'heure est grève", écrit Libération. Pour le quotidien, les fonctionnaires, "en plein désarroi", expriment un "sentiment d'abandon".





: Sans surprise, les quotidiens font leur une sur la grève. "Les réformes de Macron à l'épreuve de la rue", titre Le Figaro.





: Dans les aéroports, l'appel à la grève dans la fonction publique va entraîner l'annulation de 30% des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais. De son côté, Air France a prévu de maintenir 75% des ses vols moyen-courriers de et vers l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et 60% des court-courriers à Orly et des transversales province. La compagnie aérienne prévoit par ailleurs de maintenir 100% de ses vols long-courriers.

: Fonctionnaires et cheminots mènent aujourd'hui une grève contre les projets de réforme du gouvernement, pour un service public de qualité et la défense de leur statut. Le trafic SNCF est "très perturbé", des vols sont annulés et des écoles sont fermées. On vous détaille tout dans cet article.









