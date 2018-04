SNCF : le nouveau secrétaire général de FO, Pascal Pavageau, demande un "moratoire" sur la réforme

Le syndicaliste demande à ce que la réforme soit "gelée" afin que le dialogue puisse reprendre entre les syndicats et le gouvernement.

Le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière (FO), Pascal Pavageau, a demandé dimanche 29 avril un "moratoire" sur la réforme du ferroviaire, pour permettre de reprendre "sereinement" les discussions.

"Si vous voulez que les choses se tassent, vous gelez la réforme et vous reprenez le dialogue, vous prenez le temps", a déclaré Pascal Pavageau lors du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, en ce douzième jour de grève à la SNCF. Il faut "qu'il y ait un moratoire à tout le moins, sinon c'est inextricable", a-t-il ajouté. "Puisque le Premier ministre souhaite reprendre les discussions, qu'il les reprenne sereinement".

Une réunion prévue le 7 mai à Matignon

"C'est une réforme du ferroviaire, pas uniquement de la SNCF", a relevé le nouveau numéro un de FO, soulignant que son syndicat est "représentatif dans la branche", alors qu'il ne l'est pas à la SNCF."Il paraît qu'il y a une réunion la semaine prochaine, le 7, à Matignon", a-t-il ajouté. "A ma connaissance, ni la fédération FO des cheminots ni la confédération n'ont été invitées".

Edouard Philippe doit recevoir le 7 mai l'intersyndicale CGT-Unsa-SUD-CFDT et leurs responsables confédéraux, les dirigeants de la SNCF, les représentants de la branche ferroviaire, ainsi que ceux des usagers et des chargeurs, en réunions bilatérales. La SNCF a connu samedi et dimanche son sixième épisode de grève depuis début avril, la circulation des trains étant toutefois moins perturbée que lors des précédentes journées de mobilisation, en raison d'une diminution du taux de personnel gréviste.