Grève du lundi 6 janvier : la SNCF évoque une "amélioration significative"

Plus d'un mois après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, la SNCF a annoncé, dimanche 5 janvier, une "amélioration significative" du trafic pour le lundi 6 janvier, jour de rentrée. Lors d'une conférence de presse, Agnès Ogier, porte-parole du groupe SNCF, a annoncé, en moyenne, huit TGV sur dix, huit Ouigo sur dix, un Intercités sur trois, un Transilien sur trois et six TER sur dix.

CIRCULATION DES TRAINS le 6 janvier

CIRCULATION DES TRAINS le 6 janvier

Le détail du trafic région par région est donné par la SNCF dans ce communiqué.

Grève nationale interprofessionnelle : la circulation ferroviaire reste perturbée sur l'ensemble du réseau lundi 6 janvier 2020.



Communiqué de presse : https://t.co/WP7UfmelIS pic.twitter.com/iQ3DisJHd2 — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) January 5, 2020

La SNCF souligne que "des places sont disponibles tous les jours dans les TGV et Intercités" et que "des places de dernière minute sont disponibles à petits prix". Elle fait état de "130 000 places à moins de 40 euros sont à disposition des clients pour des voyages jusqu'au mercredi 8 janvier".