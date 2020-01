DIRECT. Réforme des retraites : l'exécutif se prépare à une semaine décisive

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: En revanche, les deux sondages s'accordent sur un point : le soutien à la mobilisation est en recul, même si les Français qui expriment de la sympathie pour le mouvement restent plus nombreux que ceux exprimant de l'hostilité.

: Selon un sondage Ifop pour Le JDD, 45% des Français souhaitent que le gouvernement maintienne sa réforme des retraites en l'état, contre 55% à s'y opposer. Allez comprendre : vendredi, dans un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro réalisé aux mêmes dates, ils n'étaient que 24% à vouloir que l'exécutif conserve intégralement son projet.





: "Les négociations auraient dû redémarrer depuis longtemps."



Sur notre antenne, la Fédération européenne des voyageurs appelle les grévistes et le gouvernement à "respecter" davantage les usagers. "On a tout un système dégradé" et "il ne se passe rien", déplore-t-il.

: On commence notre revue de presse par la page sociale, avec Le Parisien qui donne la parole au secrétaire d'Etat en charge des Retraites, tandis que La Voix du Nord détaille le calendrier (chargé) de la semaine qui arrive.