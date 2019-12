Grève des 28 et 29 décembre : les prévisions de trafic RATP et SNCF

Le trafic sera toujours fortement perturbé sur les réseaux SNCF et RATP.

Les jours se suivent et se ressemblent : la grève continue pour le week-end des 28 et 29 décembre. Pour le 24e jour de grève, six lignes de métro sont toujours complètement fermées à Paris, et seuls six TGV sur dix sont prévus. Franceinfo fait le point.

• Seules les lignes du métro 1 et 14 resteront ouvertes avec des risques de saturation. Les lignes T2, T5 et T6 circuleront également normalement, tout comme les lignes 7 et 8 où le trafic sera quasi normal.

• Entre 13h et 18h, plusieurs lignes du métro seront ouvertes avec toutefois plusieurs stations fermées. Il s'agit des lignes 4,7,9, 6, 10, 3, 8 et 2. Il y aura 2 tramways sur 3 sur la ligne T3a et 3 sur quatre sur la ligne T3b.

• Sur le RER A, il y aura un train toutes les 30 minutes de 10h à 12h et un train sur deux de 12h à 18h. Sur le RER B, il y aura 1 sur 3. Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 3 bis, 5, 7 bis, 11, 12 et 13 du métro.

• Le trafic ferroviaire sera toujours perturbé avec 1 Transilien sur 5, 3 TER sur 10 le samedi, 4 sur 10 le dimanche, 6 TGV sur 10 et 3 Intercités sur 10 en moyenne.