Grève contre la réforme des retraites : la SNCF présente à la mi-journée son "plan de transport" jusqu'au 24 décembre

Le casse-tête des trains qui circuleront (ou pas) à Noël devrait s'éclaircir un peu. De nouveau sollicitée par franceinfo, jeudi 19 décembre en fin de matinée, la SNCF explique qu'elle sera en mesure d'annoncer à la mi-journée l'intégralité de son plan de transport des trains pour les lundi 23 et mardi 24 décembre, précisant avoir "une meilleure vue d'ensemble à ce jour par rapport au plan annoncé mardi."

L'entreprise assure également que, sans attendre la communication de ce plan global, les voyageurs concernés par la période 23-24 décembre seront dès à présent informés par SMS ou par e-mail de la disponibilité de leurs trains.

Pour ceux qui ont des billets pour circuler les mercredi 25 et jeudi 26 décembre, la SNCF assure qu'ils seront fixés vendredi, à la mi-journée. "Nous avons de plus en plus de visibilité", explique la communication de l'entreprise à franceinfo. Depuis le coup d'envoi de la contestation contre la réforme des retraites, le 5 décembre, le trafic des trains à la SNCF est très perturbé.