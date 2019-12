DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : déjà 270 km de bouchons en Ile-de-France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: Cette situation devrait se poursuivre dans les prochains jours, selon les prévisions d'AirParif. "Pour l’instant, on ne voit pas de dégradation arriver : il fait doux, il y a du vent, de la pluie", précise Charlotte Songeur. Mais si les températures chutent et que le soleil fait son retour, la qualité de l'air va se dégrader.









(JULIETTE PAVY / HANS LUCAS / AFP)



: Paradoxalement, la qualité de l'air est restée correcte en Ile-de-France. AirParif a constaté des émissions de polluants supplémentaires, de l'ordre de 5% sur une journée, mais le vent et la pluie ont permis de maintenir les concentrations à des niveaux faibles. "La météo nettoie l'air", m'a expliqué Charlotte Songeur, ingénieure chez AirParif.





: Des transports en communs bloqués, des embouteillages monstres... Le mouvement social contre la réforme des retraites a perturbé les déplacements quotidiens des Franciliens. Mais ces voitures supplémentaires sur les routes ont-elles eu un impact sur la qualité de l'air ? J'ai posé la question à AirParif, l'organisme chargé de mesurer la pollution en Ile-de-France.

: A Rennes, plusieurs dizaines de lignes de bus sont interrompues ce matin. Des manifestants bloquent un dépôt, explique le site du réseau de transports rennais.

: Sur les routes d'Ile-de-France, le service Sytadin recense 188 km de bouchons cumulés à 6h35, un chiffre très au-dessus de la moyenne mais en baisse par rapport à hier à la même heure.







: La grève continue dans les transports ce matin, mais la fréquence des TGV et des Ouigo sera plus importante aujourd'hui. Il y a aussi du mieux sur le réseau de bus et de métros parisien, avec notamment la réouverture de deux lignes de métro supplémentaires. Tous les détails sont dans cet article.









(SEVERINE CARREAU / HANS LUCAS / AFP)



: Pour commencer, un point sur les principales informations d'hier soir et ce matin :



La Chambre des représentants a voté la mise en accusation du président Donald Trump, cette nuit, pour les chefs d'"abus de pouvoir" et "entrave à la bonne marche du Congrès". Ouvrant la voie à un procès en destitution au Sénat.



Après les avoir tous reçus individuellement hier, Edouard Philippe retrouve tous les leaders syndicaux et patronaux pour une réunion "multilatérale" à 15h30. "On est très très loin d'être d'accord", a lancé hier le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.



Du mieux sur le front des transports. Le trafic restera très perturbé ce jeudi à la SNCF et à la RATP, mais avec davantage de trains qui circulent. Retrouvez les prévisions de trafic dans cet article.



• Le chanteur Alain Barrière, connu pour des tubes comme Ma vie ou Elle était si jolie dans les années 60, est mort hier soir à l'âge de 84 ans.