Carburants : le plafonnement des prix de Total profite-t-il à tous ?

V. Frédéric, L Seux, S. Cardon, N. Auer, X. Roman, C. Ricco

Des prix à la pompe plafonnés à 1,99 euro pendant un an, voici l’annonce faite par TotalEnergies, jeudi 23 février, après la publication de leurs profits record et également sous la pression du président de la République. Qui profite vraiment de ce geste ?

Des prix plafonnés à la pompe 1,99 euro maximum le litre de gazole et de sans-plomb, c’est la promesse de Total qui entrera en vigueur à partir de mars et pour toute l’année. À Paris, dans une station où les prix dépassent les deux euros le litre, l’initiative est bien perçue par les automobilistes. "Si ça reste bloqué et que ça n’augmente pas, c’est déjà un bon début oui", pense un automobiliste.



Un risque calculé

Mais les prix bloqués ne profiteront pas à tout le monde. Les stations les plus chères se trouvent surtout dans les grandes villes et au bord des autoroutes. Dans une station au bord de l’A4, les prix n’atteignent pas encore les deux euros le litre, alors l’annonce ne convainc pas. Aujourd’hui, le prix moyen du gazole et du sans-plomb 95 reste en dessous de 1,90 euro. Pour un spécialiste, le risque de Total est donc calculé. Les prix seront bloqués dès le 1er mars en France jusqu’à la fin de l’année 2023.