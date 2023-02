Sport : les applications de marche en vogue

Les applications de bien-être permettent, entre autres, de calculer son nombre de pas. Le 13 Heures a voulu savoir si elles sont efficaces d’un point de vue santé.

Les applications de santé sont de plus en plus plébiscitées. Elles incitent à marcher et calculent le nombre de pas. "C’est sympa, ça permet de se dire que tu fais du sport, c’est positif", décrit une passante. "J’essaie de faire 5 000 et je guette tous les soirs", indique une autre. La start-up Weward a lancé une application qui contient un podomètre et des récompenses pour les efforts. "On pense que c’est sain pour le corps, l’esprit et la planète", déclare Yves Benchimo, président de la start-up.



Des applications addictives ?

Les utilisateurs de ces applications ont augmenté de 24 % leur temps de marche. L’Organisation mondiale de la santé recommande une moyenne de 10 000 pas par jour. "Il ne faut pas que ces applications deviennent addictives (…) Il ne faut pas vouloir passer de 3 000 à 10 000 pas par jour sans préparation, sinon on va se blesser", prévient le docteur Nicolas Barizien, de l’Institut médical sport-santé.