Économie : l’Europe soutient les petits commerces français

Le gouvernement a annoncé un nouveau plan de 12 millions d’euros pour aider ceux qui veulent se lancer. Mais l’Europe finance elle aussi des commerces pour empêcher leur fermeture.

Comment lutter contre la désertification d’un village de 500 habitants ? La mairie de Guillaumes (Alpes-Maritimes) a racheté la dernière station-service menacée de fermeture. "C’est une aubaine, sinon il faut descendre à je ne sais pas combien combien de kilomètres, c’est galère. Ici c’est top, on a tout sur place et on est autonome", salue un automobiliste. Un autre souligne que la fermeture des petits commerces "mettait en péril certains services publics, comme la Poste".

Un soutien de presque 200 000 euros

La mairie a aussi créé une blanchisserie qui fait de la location de vélos, ainsi qu’une société coopérative d’intérêt collectif. Le tout grâce à "un effort européen de presque 200 000 euros, qui a permis de changer la totalité des pompes, d’acheter le matériel pour la buanderie, d’acheter des vélos électriques", explique Jean-Paul David (SE), le maire de Guillaumes. Le village veut aussi monter un centre de formation des métiers du tourisme de montagne.