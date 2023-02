États-Unis : une nouvelle tempête de neige hivernale balaie le pays

Les États-Unis font face à une nouvelle tempête hivernale avec de très importantes chutes de neige, jeudi 23 février. Jusqu'à 60 centimètres sont tombés dans certaines régions et le thermomètre est descendu jusqu'à -34 °C.

Aux États-Unis, comme au Dakota du Sud, un mur de neige s’est soudainement dressé sur les routes mercredi 22 février. La visibilité sur les routes était quasiment nulle, rendant les conditions de circulation extrêmement périlleuses. À la tombée de la nuit, une aire d’autoroute affiche complet, remplie de poids lourds. "On dînait et l’état des routes s’est brutalement dégradé. On s’est dit (...) ça ne vaut pas la peine de prendre des risques", déclare Ben Skogquist, chauffeur de poids lourds.

280 000 foyers privés d’électricité

À Salt Lake City (États-Unis), certains ont décidé de sortir leurs skis pour se déplacer. Une puissante tempête hivernale s’est abattue sur le pays avec des chutes de neige spectaculaires, jusqu’à 60 cm par endroit. L’épisode neigeux a été qualifié de "dangereux" par les autorités. Environ 280 000 foyers étaient privés d’électricité à travers tout le pays hier. La tempête devrait durer une semaine.