Santé : marcher dix minutes par jour pour vivre plus longtemps

Une étude coréenne a démontré l'intérêt de la marche chez les plus de 85 ans. Dix minutes par jour suffiraient nettement à réduire la mortalité. Le journaliste Damien Mascret était sur le plateau du 19/20 pour faire le point sur cette pratique.

Les médecins le martèlent depuis plusieurs années, marcher est bon pour la santé. Des médecins coréens viennent de le démontrer scientifiquement. "Cette nouvelle étude, qui sera dévoilée dimanche au congrès européen de cardiologie, montre en effet que même après 85 ans, surtout après 85 ans, un peu d'exercice physique, c’est excellent pour la santé. D'abord, il y a un bénéfice immédiat pour les os, les muscles, le cerveau, le cœur... Mais cela se traduit aussi par une baisse de mortalité. Avec seulement 1h d’activité physique modérée par semaine ou 10 minutes par jour, on diminue de 40% son risque de mourir par rapport à quelqu'un du même âge qui ne fait rien", résume Damien Mascret.



"On ne doit jamais forcer"

Une activité physique modérée qui peut être "du vélo, de la natation, du jardinage léger, de la marche rapide ou simplement de la danse. Bref, toute activité physique qui vous essouffle un peu, mais pas au point de vous empêcher de parler. On ne doit jamais forcer. Et puis n'oubliez pas qu'une heure par semaine, ça peut être fractionné. C’est même encore mieux ! Par exemple, une petite marche de 10 minutes par jour ou, pourquoi pas, deux rocks ou trois valses tous les soirs. C'est très bon pour l'équilibre et les articulations !", conclut le journaliste.

Parmi nos sources :

- Congrès européen de cardiologie

Liste non exhaustive.