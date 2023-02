Le litre d'essence et de diesel plafonné à 1,99 euro dans les stations TotalEnergies cette année, annonce le PDG du groupe

Cette mesure sera appliquée dans l'ensemble des stations-service du groupe à partir du mercredi 1er mars et dès samedi dans les stations situées sur les autoroutes.

Le litre d'essence et de diesel sera plafonné à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année 2023 dans le réseau d'environ 3 400 stations-service de TotalEnergies en France, a annoncé mercredi 22 février son PDG, "On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l’année", a déclaré Patrick Pouyanné sur TF1.



Cette mesure sera appliquée dans l'ensemble des stations-service du groupe à partir du 1er mars et dès samedi dans les stations situées sur les autoroutes. Ce plafonnement ne concernera pas les produits Excellium, à savoir le diesel Excellium et le sans-plomb 98.

Emmanuel Macron avait appelé à un "geste" mardi

Le chef de l'Etat avait mis la pression, mardi, sur TotalEnergies. "Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées, comme ça avait été fait l'année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total", a déclaré Emmanuel Macron depuis le marché de gros de Rungis. "On peut aussi avoir à nouveau des gestes qui soient faits."

Immédiatement interrogée sur ce "geste", sur CNews, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait également lancé un appel au PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. "Je dis au patron de Total, qui fait assez peu de bénéfices en France mais beaucoup dans le reste du monde : investissez en France, investissez dans la transition énergétique, et rendez tout ce que vous pouvez aux Français, je pense que ça bénéficiera à notre pays."

De septembre à décembre 2022, TotalEnergies avait accordé des remises à la pompe de 20 puis 10 centimes dans ses stations, pour un coût total de 550 millions d'euros. Le principe était différent du plafonnement annoncé mercredi, car la ristourne s'appliquait quel que soit le prix à la pompe. Cela s'ajoutait à une remise financée par l'Etat, qui a pris fin le 31 décembre et que le gouvernement ne souhaitait pas prolonger au nom de la responsabilité budgétaire.