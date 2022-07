Aide à l'achat du fioul : "À court terme, il faut soulager celles et ceux qui sont pris à la gorge", selon Adrien Quatennens

Les députés La France insoumise (LFI) ont voté les 230 millions d'euros de soutien aux foyers se chauffant au fioul proposés par les élus Les Républicains "parce que cette aide vient soulager des ménages en difficulté", a justifié mardi 26 juillet sur France Inter Adrien Quatennens, coordinateur du mouvement et député du Nord.

"En tant qu'écologistes, à La France insoumise, nous ne sommes pas favorables à la subvention et à l'investissement dans ces énergies" fossiles, a précisé Adrien Quatennens. Mais pour lui, l'urgence l'emporte sur cette conviction. "À court terme, il faut soulager celles et ceux qui sont pris à la gorge et qui ont du mal à faire face à cette dépense", a-t-il insisté. Ainsi, "il faut les accompagner", mais "ça ne veut pas dire [qu'il faut] que ce soit une aide nécessairement pérenne".

Cette aide à l'achat du fioul était proposée par Les Républicains dans un amendement au projet de loi de finances rectificative qui a été adopté par l'Assemblée nationale lundi soir, contre l'avis du gouvernement qui privilégiait une aide de 50 millions d'euros fléchée vers les ménages modestes.