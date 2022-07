Pouvoir d'achat : les débats patinent encore à l'Assemblée, Bruno Le Maire les juge "interminables"

Plus d'une semaine que durent les débats et ce n'est pas terminé. Les députés de l'Assemblée nationale ont continué de s'écharper sur plusieurs mesures relatives au pouvoir d'achat. Après avoir adopté le projet de loi "portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat", vendredi, ils ont débattu désormais du projet de loi de finances rectificative ("PLFR"), dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 juillet.

Sans parvenir à un accord, ce qui a provoqué l'agacement de Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances. "Nous assistons à un vrai dévoiement du débat démocratique", a-t-il lancé dans l'hémicycle avant de dénoncer des "débats interminables". "Nous assistons à un vrai dévoiement du débat démocratique" avec de la "pure politique politicienne", a-t-il ajouté.

"J'en appelle au MoDem, à Horizons, aux Républicains et à Renaissance, tenons les comptes publics!" Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances à l'Assemblée nationale

Mais, les discussions se sont délitées et les esprits échauffés, repoussant l'adoption de ce projet de budget 2022 rectifié, avec plus de 230 amendements encore au programme. Avant le dîner, le gouvernement a essuyé un nouveau revers : les oppositions se sont associées pour voter 230 millions d'euros de soutien aux foyers se chauffant au fioul, un amendement LR face à l'inflation. L'exécutif privilégiait une aide de 50 millions d'euros fléchée vers les ménages modestes. "Nous considérons que ce sont des sujets importants, urgents, décisifs (...) ll n'y a aucune volonté de blocage", a assuré le LFI Manuel Bompard.

EDF, gros dossier toujours en attente

L'Assemblée doit se pencher sur le financement par l'Etat de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros destinée à sortir le groupe de production et fourniture d'électricité de son ornière financière et industrielle. L'Etat détient déjà 84% d'EDF et a l'intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) devant se terminer fin octobre. Les oppositions n'y sont pas hostiles, mais posent leurs conditions quant à la réorganisation d'EDF et la politique énergétique.

Concernant le carburant, Bercy est prêt à augmenter temporairement de 18 à 30 centimes la remise sur le litre des carburants, dans un compromis avec les députés Les Républicains. Les députés ont en outre voté lundi, via un amendement LR, un soutien financier de 15 millions d'euros aux petites et moyennes stations-services indépendantes, principalement dans les zones rurales. Ils ont également voté une aide de 15 millions d'euros pour renforcer les aides alimentaires en outre-mer. Les députés ont suspendu leurs travaux peu après deux heures du matin et reprendront mardi en fin d'après-midi.