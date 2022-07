Pouvoir d'achat : le gouvernement prêt à une remise de 30 centimes par litre de carburant

Un nouveau geste sur le prix à la pompe ? Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire s'est dit, samedi 23 juillet, favorable à passer de 18 à 30 centimes la remise au litre sur les prix des carburants. "La remise pourrait passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre, et en octobre puis passer à 10 en novembre et 10 en décembre", a-t-il détaillé. Avec la remise de 20 centimes à la pompe annoncée vendredi par TotalEnergies, "vous auriez dans certaines stations-services en France un carburant à 1,5 euro", a-t-il poursuivi.

Carburants : @BrunoLeMaire propose d'augmenter la ristourne. Elle passerait de 18 à 30 centimes d'euros par litre en septembre et octobre, puis à 10 centimes en novembre et décembre. Il promet en outre une aide spécifique pour les petites stations rurales.#PLFR2022 #DirectAN pic.twitter.com/CPbcfE2i31 — LCP (@LCP) July 23, 2022

Le géant pétrolier a promis une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre (puis 10 centimes jusqu'à la fin de l'année), devant la menace brandie par les députés d'une taxe sur les "superprofits".

Bruno Le Maire a également proposé aux députés LR le "report" de l'indemnité carburant transport (ICT), ciblée sur les gros rouleurs et les classes populaires, mais critiquée par la droite qui réclame une mesure "généralisée". Bruno Le Maire a également évoqué une mesure spécifique pour les "petites stations rurales", disposition également réclamée par les LR. Ces derniers, satisfaits par ces annonces qui font tomber le prix du carburant proche de 1,50 €, un seuil qu'ils réclamaient, ont retiré ses amendements. Cela ouvre la voie à une adoption de la remise.