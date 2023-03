Infographies Pénurie de carburants : suivez l'évolution des ruptures à la pompe, au jour le jour et par département

Après plusieurs semaines de mobilisation contre la réforme des retraites, la situation à la pompe se tend. Votre département est-il concerné par des pénuries de diesel ou d'essence ? Consultez nos graphiques et cartes, régulièrement mis à jour.

Les pompes des stations-essence se vident peu à peu. Avec les différentes mobilisations contre la réforme des retraites bloquant ou perturbant plusieurs raffineries et dépôts pétroliers, le carburant est de plus en plus difficile à trouver dans certaines régions. Pour suivre le niveau de pénuries d'essence ou de diesel à l'échelle nationale et départementale, franceinfo vous propose deux infographies régulièrement mises à jour.

Dans l'ensemble de l'Hexagone, le 27 mars, 15,8% des stations-service étaient en pénurie d'au moins un carburant, et 7,2% d'entre elles étaient déjà totalement à sec, d'après des calculs de franceinfo effectués à partir des données officielles (voir notre méthodologie en bas de page). Ces difficultés, en augmentation, sont pour l'instant limitées à l'échelle nationale, notamment si on les compare aux pénuries d'octobre dernier, qui touchaient alors la moitié des stations de l'Hexagone.

Mais la situation à la pompe varie fortement d'un département à l'autre, et elle est déjà particulièrement tendue dans certaines zones. En Loire-Atlantique, 59% des stations étaient en pénurie d'au moins un carburant, le 27 mars. En Mayenne, ce chiffre montait à 56%. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est la moitié des stations-service qui étaient en difficulté. Vous pouvez consulter les informations près de chez vous en survolant la carte ou en cherchant votre département dans la zone dédiée.

Certains départements ont déjà pris des mesures de restriction. Limitation des pleins à 30 litres pour les particuliers, interdiction du remplissage de jerricans… Dans le Vaucluse, où la situation s'est aggravée "beaucoup plus vite" qu'en octobre dernier, a indiqué la préfète sur France Bleu, c'est le cas depuis le 20 mars. D'autres départements, comme le Gard, le Var ou les Alpes-de-Haute-Provence, l'ont suivi, dans l'objectif d'éviter une pénurie généralisée.

Méthodologie

La part des stations-essence en rupture de carburant est calculée par franceinfo à partir des informations remontées par les gérants de ces stations auprès du gouvernement et publiées sur le site prix-carburants.gouv.fr (fichier annuel). La déclaration des prix à la pompe est obligatoire pour tout gérant d'un point de vente qui distribue plus de 500 000 litres de carburant par an.

Les stations-service dont les données n'ont pas été actualisées depuis le 1er janvier 2023 ont été exclues du calcul. Nous avons ensuite déterminé, pour chaque heure de la journée, la part des stations en rupture de carburant ; puis calculé une moyenne sur 24 heures. Nous obtenons ainsi un chiffre par jour. Cette méthodologie peut différer d'un média à l'autre, ce qui explique de légers écarts dans les chiffres présentés.

Une station est considérée en rupture d'essence si elle n'a plus ni de sans-plomb 95, ni de sans-plomb 95 E10, ni de sans-plomb 98. Elle est considérée en rupture totale si elle ne dispose plus de diesel et d'essence.