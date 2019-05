Manifestations du 1er-Mai à Paris, Bordeaux, Grenoble... La situation dans les villes les plus surveillées

A Paris, la principale manifestation doit s'élancer, à 14h30, de Montparnasse, pour rejoindre la place d'Italie.

Journée sous haute tension dans de nombreuses villes françaises. Le porte-parole de la police nationale, Michel Lavaud, a annoncé, mercredi 1er mai, sur franceinfo, que de premières interpellations avaient eu lieu, avant 8 heures, "dans le cadre de contrôles préalables à Paris et dans toutes les villes où la vigilance est de mise".

"Nous avons à peu près 300 rassemblements aujourd'hui, a-t-il précisé. Nous sommes en posture de vigilance et, sur quelques rassemblements, dans quelques villes, nous serons en posture de grande vigilance : Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes." Voici la situation dans chacune des villes sous haute surveillance.

A Paris

• 165 interpellations. A 13h15, 165 personnes avaient été arrêtées et 9 016 contrôles préventifs menés, selon la préfecture de police. Dans la capitale, 7 400 forces de l'ordre sont mobilisées.

• De nombreux rassemblements. Le cortège syndical parisien, à l'appel de la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef, l'UNL et FO, doit quitter Montparnasse à 14h30 pour rejoindre la place d'Italie. De nombreux manifestants et "gilets jaunes" étaient déjà au rendez-vous dans la matinée. Les black blocs ont été applaudis par les manifestants et se se sont dirigés en tête du cortège. Au même moment, les policiers étaient, eux, conspués par les manifestants, dont certains chantaient "tout le monde déteste la police".

Les blacks bloc traversent le cortège en sens inverse sous les applaudissements #1erMai pic.twitter.com/2axMyJZr6O — France Bleu Paris (@francebleuparis) 1 mai 2019

#1erMai quelques seconde après avoir sorti une banderole renforcée le #blackblock a chargé les CRS avant de se faire repousser. Grande confusion pic.twitter.com/nghvbGhVhA — Tomas Statius (@TomasStatius) 1 mai 2019

En parallèle, en fin de matinée, une centaine de "gilets jaunes" et de militants écologistes ont commencé à emprunter le parcours en sens inverse, une manifestation autorisée par la préfecture de police. Une marche libertaire, déclarée auprès des autorités, s'est quant à elle élancée de la place des Fêtes (19e arrondissement), à 11 heures, vers Stalingrad.

Deux enseignes et un abri bus vandalisés. 1000 manifestants comptés, qui devraient rejoindre le cortège officiel #1ermal2019 pic.twitter.com/y7oqvcnGcs — Thibaut Solano (@ThibautSolano) 1 mai 2019

Les "réformistes" CFDT, CFTC, Unsa, avec l'organisation de jeunesse Fage, ont tenu un rassemblement distinct, dans la matinée, place de l'Odéon, en présence de 200 à 300 personnes. Enfin, à la mi-journée, Jean-Marie Le Pen a rendu hommage à Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides (1er arrondissement).

• Des consignes de fermeture de commerces. Le préfet de police, Didier Lallement, a pris un arrêté pour imposer à 584 commerces, bars et restaurants présents sur le parcours de la manifestation syndicale de fermer et de se protéger.

• Les transports en commun perturbés. Une trentaine de stations de métro fermées, des lignes partiellement interrompues, la circulation des bus compliquée... La RATP a revu l'organisation de son réseau "sur ordre de la préfecture de police".

A Bordeaux

• Plus de 6 000 manifestants. Les syndicats se sont retrouvés, à 10 heures, sur la place de la République, malgré un parcours interdit par la préfecture. "C'est la première fois qu'un parcours syndical est interdit dans les beaux quartiers", a déploré la FSU. Selon la préfecture, citée par France Bleu Gironde, 6 400 personnes ont défilé, dont 1 300 "gilets jaunes".

Beaucoup de monde à Bordeaux, sans doute plus de 5000. Le cortège reprend Albret à contresens, ce n'était pas l'itinéraire prévu pic.twitter.com/UOBzq2cl8I — Denis Lherm/Sud Ouest (@denislherm) 1 mai 2019

• Les rassemblements interdits dans le centre l'après-midi. France Bleu Gironde précise que la préfecture a pris un arrêté pour interdire de manifester dans le cœur de Bordeaux, à partir de 15 heures, à l'issue du défilé.

A Grenoble

• Au moins 4 200 personnes au rendez-vous. A la mi-journée, peu avant la fin du défilé, la police a fait état de 4 200 manifestants partis de la gare de Grenoble, selon Le Dauphiné Libéré. Les syndicats ont, eux, avancé le chiffre de 10 000 manifestants. Le cortège s'est terminé dans le jardin de ville, où des animations étaient prévues tout l'après-midi, selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

• Des difficultés de circulation. Comme chaque année dans de nombreuses villes le 1er mai, les trams et les bus sont restés au dépôt à Grenoble. La police a également mis en garde contre des perturbations routières.

A Lyon

• Plus de 6 000 manifestants. Selon la préfecture, 6 200 personnes ont pris part au défilé parti de la place Jean-Macé à 11 heures, à l'appel notamment de la CGT. Les syndicats ont, eux, compté 9 500 manifestants. "Malgré les interdictions de manifester dans le périmètre de l'hyper-centre", le cortège s'est rendu, dans le calme, jusqu'à la place Bellecour, précise France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

• Une interpellation. Des bombes de peinture ont été lancées par un petit groupe de black blocs sur la façade d'un centre commercial, devant lequel étaient positionnées des forces de l'ordre. Ces dernières ont répliqué en tirant des gaz lacrymogènes, qui ont perturbé le défilé quelques minutes. Une personne a été interpellée.

• Ça roule pour la CFDT. Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel du syndicat réformiste pour sa "manifestation sur roulettes" (vélo, rollers, trottinettes...).

A Toulouse

• Plusieurs milliers de personnes dans le défilé toulousain. Le cortège s'est élancé de la place Esquirol pour rejoindre Arnaud Bernard via la rue de Metz et les boulevards. France Bleu Occitanie relève une "convergence des luttes" avec environ un tiers des manifestants au sein du cortège syndical qui sont en réalité des "gilets jaunes".

Le défilé #1ermai arrive à Jeanne d'arc, ambiance calme, environ 30-35% de #GiletsJaunes dans le cortège de plusieurs milliers de personnes #Toulouse pic.twitter.com/ZM23miNuhd — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) 1 mai 2019

• 300 profils à risque. Selon les informations d’une source policière à France 3 Occitanie, 300 profils à risque seraient présents dans le cortège toulousain. Si aucun black bloc n’a pour l’instant été repéré, des “ultras”, dont des anciens zadistes, ont été signalés.

• Deux personnes interpellées. Selon les informations de France 3 Occitanie, deux personnes ont été interpellées à la mi-journée. Elles ont été contrôlées "positives" lors de contrôles policiers organisés en amont des manifestations toulousaines. L’un d’eux transportait un marteau.

• La place du Capitole interdite aux manifestants. Le préfet de Haute-Garonne a interdit toute manifestation sur la place du Capitole entre 9 heures et 18 heures. La veille, une poignée de "gilets jaunes" avaient investi la mairie de Toulouse pour y déployer des banderoles.

A Nantes

• 5 000 manifestants selon les syndicats, 3 500 selon la police. Le cortège de la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef et le MNL qui est parti de place Bretagne réunit 5 000 personnes, selon les syndicats. La police décompte de son côté 3 500 manifestants. "Ça se passe dans une bonne ambiance, pas de tension jusque-là. C'est l'unité qui prime pour les syndicats qui, comme les gilets jaunes, réclament plus de justice sociale", rapporte la journaliste de France Bleu Loire Océan présente sur place.

• Convergence des luttes avec les "gilets jaunes". Les syndicats avaient appelé les "gilets jaunes" à les rejoindre. La journaliste de France Bleu Loire Océan estime que dans le défilé, ils sont une bonne moitié à être "gilets jaunes".

A Rennes

• Deux cortèges. Un premier défilé a débuté à 11 heures dans le sud de la ville, à l'appel de la CGT, FO et FSU, qui ont appelé à se réunir "sans 'gilets jaunes'". Un second cortège défile dans le centre avec le syndicat Sud Solidaires.

Début de la manif du 1er m’ai Solidaires et Gilets Jaunes place de la république à Rennes pic.twitter.com/QLMNp1fJ83 — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) 1 mai 2019

• Environ 3 000 manifestants en ordre dispersé. Le cortège de Sud Solidaires réunit environ 2 000 personnes, selon France 3 Bretagne, et celui de la CGT, FO et FSU un millier de manifestants.